Дефіцит компонентів як причина подорожчання авто

Для купівлі нового авто нині у Німеччині час не надто вдалий. За підрахунками провідного німецького дослідника ринку автомобілів Фердінанда Дуденгеффера (Ferdinand Dudenhöffer), нові авто у Німеччині подорожчали пересічно на 360 євро. "Обсяги продажів падають, стало менше знижок на 30 найбільш популярних моделей, а також на електромобілі і гібриди - це робить придбання автомобіля дорожчим", - зазначив керівник Центру досліджень автомобілебудування у Дуйсбургу.

Одна з причин дорожнечі - дефіцит напівпровідників. "Знижена пропозиція на ринку підвищує ціни. Це призводить до того, що за стабільних номінальних цін готовність продавців робити акційні знижки зменшується", - каже Дуденгеффер.

Завод Opel в Айзенаху зупиняється

З огляду на дефіцит компонентів ціла низка виробників протягом минулих тижнів вимушена була перевести персонал на скорочений робочих графік. А концерн Stellantis оголосив про тимчасове закриття заводу Opel у східнонімецькому Айзенаху до кінця року через брак чипів. Роботу заводу буде відновлено після Нового року, якщо ланцюги поставок до того моменту буде відновлено, заявили у концерні. Доти робітники будуть сидіти вдома, отримуючи частину заробітної плати.

Через дефіцит сировини і компонентів зростають ціни у різних галузях промисловості. У вересні інфляція у Німеччині сягнула 4,1 відсотка. Це - найвищий показник за майже 30 років.

Труднощі через пандемію тривають

Фахівці зі статистики заспокоюють: стрибок інфляції пояснюється частково тим, що за основу вимірювання динаміки цін береться попередній рік, коли у розпал пандемії через незвично низький попит на енергоносії і зниження податку на додану вартість для протидії спаду споживчого попиту ціни були занижені. Однак це лише частина пояснення. Ще один об'єктивний чинник - відкладений через пандемію попит. Гроші, які споживачі заощадили, зокрема, на скасованих відпустках, нині пожвавлюють попит на більш вартісні споживчі товари, такі як автомобілі. Однак до цих ситуативних чинників додається і такий вагомий фактор, як дефіцит компонентів через перебої у ланцюгах поставок.

В автомобілебудуванні та електроніці бракує передовсім напівпровідників. У будівельній галузі спостерігається дефіцит деревини, сталі і синтетичних матеріалів. Відповідно, скрізь зростають і ціни. Однак дорожнеча спостерігається і у сегменті продовольчих товарів. В усіх цих сферах відбувається швидке відновлення попиту із завершенням жорстких карантинних обмежень, однак виробники не встигають відповідними темпами відновлювати виробництво, скорочене за період пандемії. Крім того, ситуація із захворюваністю на COVID-19 залишається неоднорідною - якщо у Західній Європі карантини через високий рівень вакцинації залишаються позаду, то в інших регіонах, з яких постачаються сировина чи компоненти для промислового виробництва, ситуація нерідко ще не така сприятлива і карантинні обмеження ще не знято.

В'єтнам випадає з ланцюга

Зокрема, виробник спортивної атрибутики Adidas повідомив про перебої у виробництві з огляду на стрибок захворюваності на COVID-19 у В'єтнамі. Концерн розмірковує над тимчасовим перенесенням виробництва в інші країни. Від карантинних обмежень на в'єтнамських фабриках потерпає й інший виробник спорттоварів - Nike. У компанії очікують, що повернення до звичних обсягів виробництва може зайняти не один місяць. Ще один виробник - Puma - також підтверджує: від стрибка захворюваності на COVID-19 у В'єтнамі потерпають всі без винятку компанії у цій галузі.

Завод Adidas у В'єтнамі

І, схоже, не лише у цій. Зокрема, виробник електроніки Apple нещодавно попередив, що старт продажів нового iPhone 13 може зірватися через несвоєчасні поставки компонентів оптики для камер, яка виробляється у В'єтнамі.

Серед економістів зростає стурбованість, що перебої у глобальних ланцюгах поставок можуть виявитися затяжною проблемою. А це - "загроза зростанню економіки", застерігає голова Європейського центробанку Крістін Лагард. Як вона зазначила днями, виступаючи на міжнародному форумі центробанків, наразі неможливо спрогнозувати, як довго триватимуть перебої.

Інфляція затягнеться?

Керівник Федеральної резервної системи США Джером Пуелл висловив розчарування тим, що проблеми з ланцюгами поставок не вдається розв'язати. Він прогнозує, що труднощі триватимуть і на початку наступного року, а це, своєю сергою, означатиме, що інфляція затягуватиметься.

Песимістичні очікування поділяють і представники німецького бізнесу. Як засвідчило опитування інституту Ifo серед промисловців, понад 77 відсотків компаній у Німеччині у вересні мали проблеми із закупівлею компонентів і сировини. Ще у серпні таких було 70 відсотків. Єдиний оптимістичний сигнал надійшов від представників будівельної галузі, де ситуація із поставками матеріалів дещо покращилася.