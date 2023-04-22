Російський літак отримав спецдозвіл на посадку в Берліні

Як свідчить сайт для відстеження перельотів Flightradar24, російський Іл-96-300, який виконував нерегулярний рейс із Москви RSD 898, здійснив посадку в берлінському аеропорту BER близько 9-ї ранку за місцевим часом. Через три години він покинув аеропорт Берліна і близько 15:30 за російським часом очікується його посадка в аеропорту "Внуково".
Компетентне джерело підтвердило DW цю інформацію та зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER.
Про пасажирів чи вантаж літака поки що нічого не відомо. Міністерства оборони і закордонних справ Німеччини наразі не відповіли на запит DW про коментар.
За даними російських державних ЗМІ, літаком президента РФ Володимира Путіна - "бортом №1" - є чотиридвигуновий далекомагістральний Іл-96-300ПУ. Це значно модифікований варіант пасажирського Іл-96.
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