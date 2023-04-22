Російський літак отримав спецдозвіл на посадку в Берліні

Російський літак Іл-96-300, що виконує особливий рейс з Москви, приземлився в столиці Німеччини близько 9-ї ранку. Він отримав спеціальний дипломатичний дозвіл на посадку в Берліні.

Російський літак вилетів у суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна зі спеціальним дипломатичним дозволом, повідомив німецькому інформаційному агентству dpa речник військово-повітряних сил ФРН.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз закрив свій повітряний простір для російських перевізників, тож літак із РФ - непересічна подія, що викликала інтерес у соціальних мережах.

Як свідчить сайт для відстеження перельотів Flightradar24, російський Іл-96-300, який виконував нерегулярний рейс із Москви RSD 898, здійснив посадку в берлінському аеропорту BER близько 9-ї ранку за місцевим часом. Через три години він покинув аеропорт Берліна і близько 15:30 за російським часом очікується його посадка в аеропорту "Внуково".

Компетентне джерело підтвердило DW цю інформацію та зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER.

Про пасажирів чи вантаж літака поки що нічого не відомо. Міністерства оборони і закордонних справ Німеччини наразі не відповіли на запит DW про коментар.

За даними російських державних ЗМІ, літаком президента РФ Володимира Путіна - "бортом №1" - є чотиридвигуновий далекомагістральний Іл-96-300ПУ. Це значно модифікований варіант пасажирського Іл-96.