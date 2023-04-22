  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Берлінський аеропорт BER
Берлінський аеропорт BERФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

Російський літак отримав спецдозвіл на посадку в Берліні

Віолетта Чайковська | Олександра Іванова
3 год. тому

Російський літак Іл-96-300, що виконує особливий рейс з Москви, приземлився в столиці Німеччини близько 9-ї ранку. Він отримав спеціальний дипломатичний дозвіл на посадку в Берліні.

https://p.dw.com/p/4QR8r

Російський літак вилетів у суботу, 22 квітня, з Москви до Берліна зі спеціальним дипломатичним дозволом, повідомив німецькому інформаційному агентству dpa речник військово-повітряних сил ФРН.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європейський Союз закрив свій повітряний простір для російських перевізників, тож літак із РФ - непересічна подія, що викликала інтерес у соціальних мережах.

Як свідчить сайт для відстеження перельотів Flightradar24, російський Іл-96-300, який виконував нерегулярний рейс із Москви RSD 898, здійснив посадку в берлінському аеропорту BER близько 9-ї ранку за місцевим часом. Через три години він покинув аеропорт Берліна і близько 15:30 за російським часом очікується його посадка в аеропорту "Внуково".

Компетентне джерело підтвердило DW цю інформацію та зазначило, що йшлося не про звичайний пасажирський рейс, обслуговування якого належить до компетенції цивільного аеропорту BER. 

Про пасажирів чи вантаж літака поки що нічого не відомо. Міністерства оборони і закордонних справ Німеччини наразі не відповіли на запит DW про коментар.

За даними російських державних ЗМІ, літаком президента РФ Володимира Путіна - "бортом №1" - є чотиридвигуновий далекомагістральний Іл-96-300ПУ. Це значно модифікований варіант пасажирського Іл-96.

Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Затримання Тейшери 13 квітня

Секретні матеріали США почали зливати в лютому 2022 - NYT

Політика27 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Вхід за паспортами: що відбувається в лаврі?

Релігія22 год. тому03:41 хв.
Михайло Ходорковський

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Ходорковський: Кінець війни пов'язаний зі зміною режиму РФ

Політика21 квітня 2023 р.
Премія миру імені Еріха Марії Ремарка

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Премія миру Ремарка: як реагують на відмову від неї українця

Культура21 квітня 2023 р.
external

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Як духовний лідер українських мусульман служить у ЗСУ

Релігія21 квітня 2023 р.05:28 хв.
Українська енергетична інфраструктура

Що дозволило Україні швидко поновити експорт електроенергії?

Що дозволило Україні швидко поновити експорт електроенергії?

Політика21 квітня 2023 р.
external

Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Перукар чи кухар: як в Одесі дбають про освіту переселенців

Суспільство21 квітня 2023 р.06:55 хв.
На головну сторінку