Осінні паради альпійських корів. Фотографії
Щасливі баварські корови проводять літо на гірських пасовищах. Восени вони повертаються в долини святковою ходою.
Альпійські пасовища
Перші гірські пасовища з'явились у Баварських Альпах ще за часів кельтів. Загалом у цій німецькій землі нині нараховується близько 1400 таких альпійських лук.
Літній випас
Корів, бичків, овець, кіз і коней переводять на ці пасовища із зимових стійл навесні - просто переганяють без особливих церемоній, а от восени спуск отар назад у долини облаштовують святково.
Альмабтріб та фішайд
Almabtrieb та Viehscheid - так тут називаються ці християнські традиції, що їх можна порівняти зі святом збору врожаю в землеробських регіонах Німеччини.
Осіння традиція
Альмабтріби та фішайди вже давно привертають увагу туристів. У деяких місцях вони відбуваються щороку в один і той самий день, в інших дати у вересні та жовтні змінюються залежно від погоди.
Погода в горах
Іноді погода влаштовує сюрпризи. Тоді тваринам доводиться повертатися в долини, проторюючи собі шлях посеред снігу в середині вересня. У таких випадках уже не до свята, але зазвичай усе відбувається інакше.
Останній день
Незадовго до альмабтрібу пастухи збирають тварин, які все літо вільно паслись на гірських луках, в одному місці, де стадо готують до повернення в зимові стійла.
Святкові приготування
Тварин чистять та прикрашають - чіпляють спеціальні великі дзвоники. Особливі прикраси готують для найбільшої і найсильнішої корови, яка йтиме першою.
Великий вінок
Вінок для головної корови плетуть з альпійських трав і квітів. Часто розміщують хрест або образок, щоб заручитися Божою допомогою. Щоб відлякати від стада злих духів, на вінку також кріплять дзеркальце.
Особлива традиція
Але такий вінок для головної корови готують тільки в тому випадку, якщо літо минуло без пригод - без загибелі тварин внаслідок падіння в ущелину, каменепаду, влучання блискавки тощо.
Святкова хода
У день повернення тварин з гірських пасовищ у сільських громадах влаштовують ярмарки, концерти та інші святкові заходи. Це фото зроблено в Оберштауфені (Алльгой)
Незвичний маршрут
Особливий випадок - альмабтріб у районі Кеніґсзее (Королівське озеро) поблизу гірського курорту Берхтесґаден, де ...
Пором для корів
... частину свого шляху в зимові стійла місцеве стадо долає на поромі.
Взимку та влітку
Після прибуття в долини стада ділять, аби передати тварин їхнім власникам. Ця частина свята називається фішайд. Уже незабаром чимало спорожнілих пасовищ перетворяться на схили для лижників...
Статистика
У Баварії літо на гірських пасовищах проводять близько п'яти тисяч молочних корів, понад 40 тисяч бичків, кілька сотень овець та кіз, а також сотні коней, що, звісно, небагато порівняно із загальною чисельністю поголів'я.
P.S.
Альпійські луки - невід'ємна частина тутешніх краєвидів. Збереження цих ландшафтів є важливим завданням, яке виконують баварські фермери. / Фотогалерею підготував Максим Нелюбін