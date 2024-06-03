ОПК закликає владу не мобілізувати своїх працівників

Оборонні підприємства закликають українську владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у ТЦК. Українці просять забронювати пожежників і рятувальників. Уряд готує зміни щодо броні.

Українські оборонні підприємства закликають владу не мобілізувати офіційно працевлаштованих працівників під час звірки даних у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це у понеділок, 3 червня, повідомило видання "Економічна правда " з посиланням на відповідне звернення понад 40 підприємств до прем'єр-міністра, міністрів оборони та стратегічних галузей промисловості, а також - головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ). Вони пишуть, що, після одночасного набуття чинності низкою законів і підзаконних актів, під загрозою постав виробничий потенціал оборонно-промислового комплексу (ОПК).

Зокрема, після досягнення працівником 25-річного віку підприємство зобов'язане звіряти його військово-облікові дані в ТЦК, а працівник - пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Також міністерство оборони переглядає чи змінює перелік військово-облікових спеціальностей, через що окремі спеціальності стають недійсними, а військовозобов'язані мають звертатися до ТЦК за внесенням змін у їхні військово-облікові документи.

"Існують непоодинокі випадки, коли саме в цей "перехідний" період ТЦК здійснюють мобілізацію зазначеної категорії працівників, хоча мають офіційні докази їхньої безпосередньої участі у реалізації державних контрактів оборонного призначення. Попри участь таких фахівців у виконанні державних контрактів з держзамовником у сфері оборони та особливої важливості для галузі військово-промислового комплексу (ВПК), одразу після проходження ВЛК таким працівникам вручається мобілізаційне розпорядження без можливості здійснити бронювання", - йдеться у зверненні.

За таких умов генеральний штаб і міноборони відмовляють у погодженні підприємствам бронювання військовозобов'язаних, які не здійснили заміну приписного свідоцтва на тимчасове посвідчення, не оновили військово-облікову спеціальність або інші військово-облікові дані. У зверненні наголошується, що це загрожує виконанню державних оборонних контрактів і негативно впливає на обороноздатність держави.

Представники оборонної галузі закликали запровадити правовий механізм відтермінування вручення мобілізаційних розпоряджень працівникам підприємств, визнаних критично важливими для оборони, що дозволить бронювати спеціалістів після оновлення їхніх військо-облікових даних.

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Українці просять уряд забронювати всіх рятувальників і пожежників

Крім того, у понеділок набрала необхідну кількість голосів для розгляду урядом петиція з закликом передбачити бронювання всього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.

"Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята! ДСНС здійснює важливу місію в тилу! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні", - йдеться у петиції.

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Веніславський: Бронювати будуть професії, а не людей

Тим часом голова підкомітету Верховної Ради з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський повідомив, що уряд готує перелік спеціальностей і посад, які не підлягають призову до ЗСУ. За його словами, бронювати від мобілізації будуть професії, а не конкретних людей, переважно - працівників критичних галузей промисловості.

"На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, ВПК, ОПК", - зазначив він у коментарі Times of Ukraine.

За його даними, вже незабаром уряд надасть перелік спеціальностей та посад, які не підлягають мобілізації. "За нашою інформацією, буквально на наступному тижні має з'явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання", - сказав він.