 Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

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Омбудсменка Денісова просить КСУ скасувати медреформу Супрун

Окремі положення законів України у сфері охорони здоров'я й надання медичних послуг населенню, запроваджених з 2017 року, є неконституційними, переконана омбудсменка Людмила Денісова.

Людмила Денісова

Людмила Денісова (архівне фото)

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до Конституційного суду України (КСУ) з поданням про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах реалізації медичної реформи та подолання пандемії COVID-19. Відповідне подання оприлюднено на сайті КСУ у середу, 6 січня.

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Денісова наголошує, що Україна виявилася не готовою до боротьби з пандемією COVID-19 ні організаційно, ні юридично, і, на її думку, одним із факторів, що нині ускладнює протидію поширенню коронавірусу, стали "певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа".

Нарікання на порушення конституційних прав

У поданні до КСУ омбудсменка вказала, на початку 2020 року перед Україною постав виклик боротьби з пандемією СOVID-19, через що уряд встановив карантин, який триває донині. "Очевидно, що більшість державних органів та служб просто виявилися неготовими ані організаційно, ані юридично і навіть психологічно до такого виклику. Складнощів протидії хворобі завдали і певні законодавчі зміни, а також започаткована у 2017 році медична реформа, що відбувається одночасно з реформами децентралізації і адміністративно-територіального устрою", - написала Денісова.

Вона зазначила, що до неї як омбудсменки звертаються численні громадяни, конституційні права яких порушуються через протиепідемічні заходи. Так, їй вказують на незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, просять допомогти відновити надання медичних послуг у повному обсязі, а також відновити діяльність всіх відділень та штатний розпис медичних працівників у конкретних медичних закладах. "Надходили також і звернення громадян, в яких, зокрема оскаржувалася заборона проведення закладами охорони здоров' я планових заходів з госпіталізації; ненадання медичної допомоги без обов'язкового тестування на COVID-19 (...), що у подальшому призводило до значного погіршення здоров'я", - вказує Денісова у поданні до КСУ.

Висновуючи, Денісова просить КСУ визнати такими, що не відповідають Конституції України, низку законодавчих змін, запроваджених в Україні у сфері охорони здоров'я з 2017 року.

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Нагадаємо, з 2017 року, коли обов'язки міністра охорони здоров'я виконувала Уляна Супрун, в Україні запроваджено низку змін в медичній галузі, відомих як "медична реформа Супрун". Запроваджені зміни неоднозначно сприймались в суспільстві: для одних Супрун була сучасною реформаторкою, яка радикально оновлювала українську медицину та могла спілкуватися із людьми зрозумілою мовою. Для інших, серед яких знакові для української медицини особи, - дилетантка, дії якої можуть призвести до остаточного руйнування й без того занедбаної вітчизняної системи охорони здоров'я.

Супрун виконувала обов'язки глави українського МОЗ до серпня 2019 року.    

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