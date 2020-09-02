Олексія Навального вивели з коми - Charité

Отруєного в Росії російського опозиційного політика Олексія Навального вивели зі штучної коми. Про це в понеділок, 7 вересня, повідомила розташована в Берліні клініка Charité, де перебуває на лікуванні політик, передає інформагенція dpa.

Згідно з повідомленням пресслужби клініки, стан здоров'я Навального покращився. Його поступово від'єднують від апарата штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і він реагує на мову. Утім, не можна виключати довгострокових наслідків серйозного отруєння, наголошується в повідомленні.

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Нагадаємо, Навальний перебуває на лікуванні в Charité з 22 серпня, після того, як він впав у кому двома днями раніше під час польоту в Росії. Минулого тижня німецький уряд заявив, що Навальний був "безсумнівно" отруєний хімічною речовиною нервово-паралітичної дії з групи "Новачок".

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Отрута була розроблена радянськими вченими ще в 1970-х роках. Водночас Москва відкидає будь-яку свою причетність до раптового погірнення стану здоров'я найвідомішого натепер російського опозиціонера. Отруєння Навального вже призвело до серйозної дипломатичної напруженості між Берліном і Москвою.

У Берліні не виключають, що цей інцидент може позначитися на планах німецького уряду щодо добудови газопроводу "Північний потік-2".

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