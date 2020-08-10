 Олександр Ірванець: Білорусь. Україна. Порівняння недоречні | Deutsche Welle - Авторська колонка | DW | 13.08.2020

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Авторська колонка

Олександр Ірванець: Білорусь. Україна. Порівняння недоречні

"А якщо білорусам все ж вдасться відшукати іншу, більш безкровну путь до перемоги?" - Олександр Ірванець, спеціально для DW.

Олександр Ірванець

Олександр Ірванець

Omne simile claudet - "всяке порівняння кульгає", казали давні римляни. У випадку з Білоруссю також. В Україні, де існує нав'язаний пропагандою (переважно російською) міф про Республіку Білорусь як про майже ідеальну державу з гарними дорогами, чистими вулицями і щасливими пенсіонерами, де Олександр Лукашенко при опитуваннях виявляється популярнішим за українського президента (навмисне не називаю прізвища, годиться будь-яке з шести), останнім часом все ж загострилася увага до подій в цій країні, бо вони гучні й неординарні: керівник країни, провівши вибори, оголосив про свою перемогу, але виборці у своїй переважній масі не погодилися з цим його твердженням. Виборці бачать, скільки їх є, і знають, за кого вони голосували. Тож люди вийшли на протест.

В Україні сьогодні Білорусь багато обговорюють і політики, і політологи, і пересічні політично активні громадяни. Порівнянь також більше ніж достатньо - і з Революцією Гідності, і з Помаранчевою, і навіть з акцією "Україна без Кучми". Останню згадують, коли говорять про відсутність єдиного лідера і розмитість вимог протестуючих.

Але насправді сьогоднішній білоруський опір з України виглядає все ж відмінним від українських повстань. Координація протестантів здійснюється через інтернет-мережі (хоча диктаторський режим і утруднює завдання опозиціонерам, відключаючи і блокуючи місцеві сайти та інші ресурси.) Барикади подекуди з'являються на вулицях Мінська, проте тактика у протистоянні з силовиками інакша: люди висловлюють свій протест, уникаючи фізичного контакту. Простіше кажучи - розходяться чи розбігаються, мінімізуючи зіткнення. Й це зрозуміло: працівники органів охорони правопорядку, вочевидь, отримали дозвіл на будь-які засоби насильства, перелік загиблих і скалічених щодня поповнюється новими іменами.

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Тим часом у Києві, де Білоруський інформаційний центр (це громадська організація на добровільних засадах) кілька разів на тиждень проводить під Головпоштою акцію "Напиши листа білоруському політв'язневі", довелося спостерігати ситуацію, коли старша пані, звернувши увагу на антилукашенківські гасла, які супроводжували акцію, почала активно полемізувати із активістами. За її словами, Лукашенко - це найпрекрасніший керівник держави коли не у світі, то в Європі вже напевно, і що вона сама, ця старша пані, лише мріяла б, аби Україну очолив Олександр Лукашенко. Пізніше подібну думку повторив і журналіст Дмитро Г. Під часі інтерв'ю з білоруським лідером журналіст Дмитро Г. висловив жаль з того приводу, що у критичну для Української держави годину біля її керма був не АГЛ, як його скорочено часом називають білоруські публіцисти.

Нав'язливі наративи щодо Лукашенка вкидаються в суспільну свідомість і надалі. Сьогодні колишній директор радгоспу вже не тільки творець економічного дива з гарними дорогами й чистими вулицями, а ще й захисник державності! Мовляв, без нього Білорусь поглине анархія. Або Росія. Насправді ж у ці дні Лукашенко дійсно до останнього змагається за державу - за свою державу, виплекану ним упродовж 26-ти років, і збудовану виключно під себе. Із червоно-зеленим стягом, підкоригованим радянським, БРСР-івським, і таким самим гербом, із нейтральним текстом державного гімну - "Мы беларусы - мірныя людзі", з безкінечними заграваннями то в бік Москви, то в бік Європи.

Акція у Києві Напиши листа білоруському політв'язневі

Акція у Києві "Напиши листа білоруському політв'язневі"

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Тоді як усі мітинги та інші протестні акції відбуваються під національними біло-червоно-білими прапорами. Таким чином червоно-зеленому лукашенківському державному утворенню протиставляється не тільки БНР сторічної давності, але й Білорусь 1991-1994 років - тих кількох років, коли під керівництвом Станіслава Шушкевіча держава зробила перші кроки по шляху відновлення демократії, а також ступила на шлях національного відродження. Тоді офіційним прапором Білоруської держави був біло-червоно-білий, а гербом - "Пагоня" з вершником-лицарем.  Ці символи Лукашенко ліквідував наприкінці першого року свого правління, замінивши переробленими радянськими. І сьогодні неначе ота "долукашенківська", демократична Білорусь показує свою міць багатотисячними мітингами, ланцюгами солдарності та іншими акціями, серед яких є і масові, і "крапкові".

Конкретного "Майдану" в Білорусі сьогодні нема - бо Майдан там розлитий у повітрі, в самій суспільній атмосфері.

В українських ЗМІ білоруська тема не оминається - і телебачення, і преса, й інтернет-ресурси приділяють подіям в сусідній державі увагу дедалі більшу, пропорційно з наростанням суспільного протистояння в РБ. Діє вже згаданий Білоруський інформаційний центр, у Верховній Раді навіть створено міжфракційне об'єднання "За демократичну Білорусь", яке очолює Олексій Гончаренко, політик молодий і енергійний.

А черговим свідченням того, що білоруське суспільство шукає свій власний шлях, свій вихід з кризи, є наприклад свіжа заява Нобелівської лауреатки, письменниці Свєтлани Алексієвіч. "Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові", - сказала вона у своєму виступі з закликом до Лукашенка відійти від справ.

Такі твердження найвідомішої у світі білоруської письменниці викликають певний подив. А якщо Майдан все ж таки відбудеться? Чи білорусам все ж вдасться відшукати іншу, більш безкровну путь до перемоги? На ці питання ми всі отримаємо відповіді вже незабаром.

  • Жорсткий розгін

    Ніч протестів у Білорусі

    Жорсткий розгін

    У тому, що протести в Білорусі після президентських виборів у неділю, 9 серпня, будуть розганяти, ніхто не сумнівався. Чинний президент Олександр Лукашенко останні місяці тільки те й робив, що постійно говорив про "кольорові революції" і "майдани", які він у країні не допустить. Але те, що ніч після голосування пройде настільки жорстко, очікував мало хто.

  • Щонайменше один загиблий

    Ніч протестів у Білорусі

    Щонайменше один загиблий

    За даними правозахисників, внаслідок сутичок із силами безпеки загинув один протестувальник, десятки отримали травми. "Молодий чоловік отримав черепно-мозкову травму, несумісну з життям в результаті наїзду на нього спецтехніки на проспекті Переможців", - повідомив правозахисний центр "Вясна". Влада Білорусі, у свою чергу, заявляє, що під час сутичок постраждали десятки правоохоронців.

  • Очікуваний результат

    Ніч протестів у Білорусі

    Очікуваний результат

    Протестувальники вийшли на вулиці білоруських міст після закриття виборчих дільниць о 20 годині за місцевим часом. За попередніми офіційними даними, перемогу на виборах очікувано одержав чинний президент Олександр Лукашенко, здобувши понад 80 відстотків голосів.

  • Мінськ - центр протестів

    Ніч протестів у Білорусі

    Мінськ - центр протестів

    Головні події післявиборної ночі відбувалися у Мінську на проспекті Переможців біля стели "Мінськ - місто герой". Згідно з різними оцінками, там зібралося до 5000 протестувальників. ОМОН намагався провести затримання активістів, але зіштовхнувся з опором. За даними ЗМІ, поліцейські застосовували проти активістів у Мінську світлошумові гранати.

  • Понад 10 тисяч демонстрантів

    Ніч протестів у Білорусі

    Понад 10 тисяч демонстрантів

    Як повідомляє інформагенція dpa, згідно з доступними в соцмережах відеоматеріалами, тільки в Мінську близько 10 тисяч осіб зібралося в центрі міста. Сили безпеки перекрили багато станцій метро. Громадяни повідомляли про збої в роботі інтернету. Ще сотні інших людей зібралися поблизу президентського палацу.

  • Тисячі затриманих

    Ніч протестів у Білорусі

    Тисячі затриманих

    Пресслужба міністерства внутрішніх справ Білорусі повідомила 10 серпня про затримання напередодні за участь у "несанкціонованих масових акціях" близько трьох тисяч людей, із них близько тисячі - у Мінську. Загалом акції протесту відбулися у 33 населених пунктах.

  • Перед страхом ув'язнення

    Ніч протестів у Білорусі

    Перед страхом ув'язнення

    Голова Слідчого комітету (СК) Білорусі Іван Носкевич повідомив, що вже порушені кримінальні справи за фактами організації масових заворушень та участі в них. Учасникам протестів загрожує до 15 років позбавлення волі.

  • Розгублений протест

    Ніч протестів у Білорусі

    Розгублений протест

    За відсутності зв'язку і лідера протесту в очах людей читалася розгубленість, повідомляє кореспондент DW. На вулиці Мінська вийшла молодь, велика частина життя якої пройшла за чинної влади, і яка не має успішного досвіду вуличних акцій. Крім того, ОМОН досить швидко почав діяти - відтісняв протестувальників і не давав їм змоги зібратися разом у великій кількості.

    Автор: Олександра Богуславська, Данило Білик


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