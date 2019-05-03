 Після виборів у Білорусі немає інтернету. На допомогу прийшов Psiphon | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Після виборів у Білорусі немає інтернету. На допомогу прийшов Psiphon

Від дня виборів президента в Білорусі обмежили доступ до інтернету. Люди активно шукають способи оминути блокування. Популярності набув сервіс Psiphon. DW поговорила з його творцями.

Незгодні з результатами президентських виборів білоруси на вулицях Мінська

Незгодні з результатами президентських виборів білоруси на вулицях Мінська

У Білорусі вже третю добу тривають проблеми з інтернетом: недоступні більшість популярних сайтів, пошукові системи, соціальні мережі, служби замовлення таксі та багато інших сервісів. Влада Білорусі звинувачує у блокуванні неназвані сили з-за кордону, а всередині країни багато хто упевнений, що блокуванням керує сама влада - з метою, зокрема, обмежити можливість узгодження через соціальні мережі акцій протесту незгодних з офіційними результатами голосування. За офіційними даними, переможцем із результатом 80 відсотків оголосили Олександра Лукашенка. Його опонентка Світлана Тихановська, яка теж оголосила себе переможницею виборів, була змушена виїхати в Литву.

Читайте також: Коментар: Відключення інтернету на виборах в Білорусі мало подвійний ефект

Під час масштабних блокувань різко зріс попит на сервіси, які дозволяють оминути блокування. Одним з тих, що користується популярністю у жителів Білорусі, є програмний клієнт Psiphon (вимовляється "сайфон"). DW поспілкувалася з керівником компанії, що допомагає оминати інтернет-цензуру.

Psiphon для білорусів

За тиждень до виборів президента Білорусі кількість користувачів сервісу із цієї країни складала лише близько 10 тисяч щоденно, але різко виросла в останні дні, підтвердили в компанії. "8 серпня було 3 тисячі, 9 серпня - 86 тисяч, а в понеділок, 10 серпня, - буде понад мільйон", - заявив голова Psiphon Inc. Майкл Халл в інтерв'ю DW, записаному 10 серпня.

DW підтримує сервіс Psiphon

DW підтримує сервіс Psiphon

Халл каже, що назвав би зростання кількості користувачів з Білорусі безпрецедентним, якби не той факт, що подібні сплески раніше вже відбувалися в різних країнах багато разів. Як пояснив глава Psiphon, сервіс користується особливою популярністю не завжди, а в часи криз: "Зазвичай, коли влада блокує інтернет, люди звертаються до нас саме тому, що у нас є досвід у наданні саме такої послуги. Це інструмент боротьби з цензурою - ми тут, якщо ми потрібні".

Як Psiphon надає доступ до інтернету

Багато користувачів у Білорусі скаржаться на те, що більшість анонімайзерів та провайдерів VPN-сервісів (клієнтів для збереження безпеки даних або ухилення від блокувань в інтернеті. - Ред.) не працюють, і Psiphon нерідко був єдиним функціонуючим клієнтом. Майкл Халл вважає, що причина ефективності полягає в тому, що їхній сервіс "заточений" саме під ухилення від цензурних бокувань: "Ми не для того, щоб ви могли зайти у Netflix, змінивши країну доступу".

Читайте також: DW і BBC вчать оминати цензуру в інтернеті

На сайті компанії в описі прямо йдеться, що "Psiphon призначений для надання вам відкритого доступу до онлайн-контенту. Використання Psiphon не призводить до збільшення вашої конфіденційності в інтернеті, і не варто розглядати чи використовувати його як інструмент онлайн-безпеки".

Глава Psiphon Inc. Майкл Халл

Глава Psiphon Inc. Майкл Халл

Прямо кажучи, Psiphon - теж VPN-провайдер, яких багато, згоден Халл, але є відмінність: "Наше специфічне завдання - дати одночасно великій кількості людей можливість доступу до інтернету. В інших систем одночасні пропускні можливості куди скромніші". За даними Халла, сервіс використовує близько 3500 серверів одночасно, а для потреб користувачів з Білорусі під'єднав ще близько сотні серверів додатково. "Це дає свої плоди в Білорусі, - зазначив Майкл Халл. - Ми, до речі, переклали програму білоруською мовою". Psiphon є також українською, а загалом - на 35 мовах.

Psiphon родом з Канади

Сервіс Psiphon запустили у 2006 році - разом з Майклом Халлом його заснував професор Рональд Дайберт. Програма з'явилася як проєкт канадського університету в Торонто. "У нас досі добрі зв'язки з університетом", - каже Халл. З Psiphon співпрацюють Deutsche Welle, як і кілька інших потужних міжнародних телерадіомовників. "Ця співпраця себе виправдала. Наша система працює саме так, щоб люди могли отримувати доступ до великих обсягів інформації, наприклад, стрімінгового відео", - говорить Халл.

У керівництві компанії кажуть, що мільйон користувачів на день, як це було у понеділок в Білорусі, - це не межа для Psiphon. "Коли в Ірані протягом 2017-18 років активно блокували Telegram, ми мали протягом шести тижнів до 10 мільйонів користувачів щодня", - каже CEO Psiphon Халл. За словами Халла, сервіс може підлаштовуватися до пікових навантажень і, навпаки, звільняти непотрібні потужності в звичайні дні. У моменти без гострих криз сервісом Psiphon в світі користуються понад 20 мільйонів осіб на місяць, кажуть у компанії.

Халл запевняє, що Psiphon з відкритим кодом є "найбільш стійкою та добре продуманою мережею з боротьби з цензурою в світі". Сьогодні над сервісом працюють 32 співробітники - здебільшого, програмісти. На піар-активність ані часу, ані грошей у компанії немає - останній запис у блозі датований 2016 роком. "Може, це моя провина - я займаюсь комп'ютерною наукою от уже 25 років, і все інше мені здається дещо нудним", - виправдовується Халл.

У Psiphon можуть закінчитися гроші

Тим часом сам Psiphon має труднощі, які, в найгіршому випадку, загрожують закриттям. Американські ЗМІ повідомляли у другій половині червня, що гроші на фінансування проєкту можуть не надійти через конфлікт всередині головного донора - Відкритого технологічного фонду, який, у свою чергу, отримав ці кошти від Агентства з глобальних медіа США. Конфлікт виник після приходу до фонду спільника Стіва Беннона, колишнього радника президента Дональда Трампа.

Безпосередньої загрози закриття сервісу Майкл Халл не бачить: "Psiphon точно працюватиме наступного року. І через рік також. Ну, окей, точно - наступного року". Він сміється і додає, що на даний час фінансові показники компанії "цілком в порядку", однак  саме зараз замовити "додаткових 500 серверів" він би не зміг.

У зв'язку з загрозою фінансування проєкту Халл висловив жаль, що сервіс не отримує підтримку від урядів країн, що зацікавлені в свободі глобального інтернету: "Чесно кажучи, підтримує нас лише адміністрація США, а усі інші лише користуються цим".

Свої послуги Psiphon надає безкоштовно. "У нас дещо дивна модель, з точки зору бізнесу. Ми чекаємо, що люди прийдуть до нас не для того, щоб викласти на стіл свої гроші, а у випадку, коли у них проблеми", - каже Майкл Халл. Єдине джерело самофінансування - платна підписка в обмін на пришвидшену передачу даних через Psiphon, тому Халл закликав тих, кому не байдужа доля проєкту, підтримати його: "Люди, оформіть підписку, ви допоможете усім, а не лише собі!"

Дивитись відео 08:06

Незмінний президент Олександр Лукашенко - "бацька" чи диктатор? (10.08.2020)

Також за темою

Zensur im Internet

Як обійти цензуру в інтернеті 03.05.2019

Цензура в інтернеті торкнулась мільйонів людей на планеті, і їхня кількість збільшується. Які інструменти допоможуть користувачам обійти її? Добірка DW.

Symbolbild Tastatur Internet

Путін підписав закон про ізоляцію рунету 01.05.2019

Підписаний президентом РФ закон передбачає створення інфраструктури для безперебійної роботи російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної мережі.

Symbolbild Pressefreiheit

Коментар: Три кроки для свободи преси 03.05.2019

Сьогодні, 3 травня, відзначають Всесвітній день свободи преси. Хоча для святкування навряд чи є підстави, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль і пропонує три кроки, які можуть посилити свободу слова.

Реклама

Докладно

Ukraine Konflikt in der Ostukraine | Petrovskoye, Petrivske (Reuters/A. Ermochenko)

Місцеві вибори у прифронтових районах Донбасу

Місцеві вибори на територіях уздовж лінії розмежування на Донбасі на даний момент неможливі, вважають у ЦВК.  

Льонокомбінат у місті Орша

Білорусь: економічний бік кризи

Der Wahlausgang in Belarus, die Proteste in vielen Städten, die Enttäuschung im Land haben auch wirtschaftliche Gründe.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  