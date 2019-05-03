Після виборів у Білорусі немає інтернету. На допомогу прийшов Psiphon

У Білорусі вже третю добу тривають проблеми з інтернетом: недоступні більшість популярних сайтів, пошукові системи, соціальні мережі, служби замовлення таксі та багато інших сервісів. Влада Білорусі звинувачує у блокуванні неназвані сили з-за кордону, а всередині країни багато хто упевнений, що блокуванням керує сама влада - з метою, зокрема, обмежити можливість узгодження через соціальні мережі акцій протесту незгодних з офіційними результатами голосування. За офіційними даними, переможцем із результатом 80 відсотків оголосили Олександра Лукашенка. Його опонентка Світлана Тихановська, яка теж оголосила себе переможницею виборів, була змушена виїхати в Литву.

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Під час масштабних блокувань різко зріс попит на сервіси, які дозволяють оминути блокування. Одним з тих, що користується популярністю у жителів Білорусі, є програмний клієнт Psiphon (вимовляється "сайфон"). DW поспілкувалася з керівником компанії, що допомагає оминати інтернет-цензуру.

Psiphon для білорусів

За тиждень до виборів президента Білорусі кількість користувачів сервісу із цієї країни складала лише близько 10 тисяч щоденно, але різко виросла в останні дні, підтвердили в компанії. "8 серпня було 3 тисячі, 9 серпня - 86 тисяч, а в понеділок, 10 серпня, - буде понад мільйон", - заявив голова Psiphon Inc. Майкл Халл в інтерв'ю DW, записаному 10 серпня.

DW підтримує сервіс Psiphon

Халл каже, що назвав би зростання кількості користувачів з Білорусі безпрецедентним, якби не той факт, що подібні сплески раніше вже відбувалися в різних країнах багато разів. Як пояснив глава Psiphon, сервіс користується особливою популярністю не завжди, а в часи криз: "Зазвичай, коли влада блокує інтернет, люди звертаються до нас саме тому, що у нас є досвід у наданні саме такої послуги. Це інструмент боротьби з цензурою - ми тут, якщо ми потрібні".

Як Psiphon надає доступ до інтернету

Багато користувачів у Білорусі скаржаться на те, що більшість анонімайзерів та провайдерів VPN-сервісів (клієнтів для збереження безпеки даних або ухилення від блокувань в інтернеті. - Ред.) не працюють, і Psiphon нерідко був єдиним функціонуючим клієнтом. Майкл Халл вважає, що причина ефективності полягає в тому, що їхній сервіс "заточений" саме під ухилення від цензурних бокувань: "Ми не для того, щоб ви могли зайти у Netflix, змінивши країну доступу".

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На сайті компанії в описі прямо йдеться, що "Psiphon призначений для надання вам відкритого доступу до онлайн-контенту. Використання Psiphon не призводить до збільшення вашої конфіденційності в інтернеті, і не варто розглядати чи використовувати його як інструмент онлайн-безпеки".

Глава Psiphon Inc. Майкл Халл

Прямо кажучи, Psiphon - теж VPN-провайдер, яких багато, згоден Халл, але є відмінність: "Наше специфічне завдання - дати одночасно великій кількості людей можливість доступу до інтернету. В інших систем одночасні пропускні можливості куди скромніші". За даними Халла, сервіс використовує близько 3500 серверів одночасно, а для потреб користувачів з Білорусі під'єднав ще близько сотні серверів додатково. "Це дає свої плоди в Білорусі, - зазначив Майкл Халл. - Ми, до речі, переклали програму білоруською мовою". Psiphon є також українською, а загалом - на 35 мовах.

Psiphon родом з Канади

Сервіс Psiphon запустили у 2006 році - разом з Майклом Халлом його заснував професор Рональд Дайберт. Програма з'явилася як проєкт канадського університету в Торонто. "У нас досі добрі зв'язки з університетом", - каже Халл. З Psiphon співпрацюють Deutsche Welle, як і кілька інших потужних міжнародних телерадіомовників. "Ця співпраця себе виправдала. Наша система працює саме так, щоб люди могли отримувати доступ до великих обсягів інформації, наприклад, стрімінгового відео", - говорить Халл.

У керівництві компанії кажуть, що мільйон користувачів на день, як це було у понеділок в Білорусі, - це не межа для Psiphon. "Коли в Ірані протягом 2017-18 років активно блокували Telegram, ми мали протягом шести тижнів до 10 мільйонів користувачів щодня", - каже CEO Psiphon Халл. За словами Халла, сервіс може підлаштовуватися до пікових навантажень і, навпаки, звільняти непотрібні потужності в звичайні дні. У моменти без гострих криз сервісом Psiphon в світі користуються понад 20 мільйонів осіб на місяць, кажуть у компанії.

Халл запевняє, що Psiphon з відкритим кодом є "найбільш стійкою та добре продуманою мережею з боротьби з цензурою в світі". Сьогодні над сервісом працюють 32 співробітники - здебільшого, програмісти. На піар-активність ані часу, ані грошей у компанії немає - останній запис у блозі датований 2016 роком. "Може, це моя провина - я займаюсь комп'ютерною наукою от уже 25 років, і все інше мені здається дещо нудним", - виправдовується Халл.

У Psiphon можуть закінчитися гроші

Тим часом сам Psiphon має труднощі, які, в найгіршому випадку, загрожують закриттям. Американські ЗМІ повідомляли у другій половині червня, що гроші на фінансування проєкту можуть не надійти через конфлікт всередині головного донора - Відкритого технологічного фонду, який, у свою чергу, отримав ці кошти від Агентства з глобальних медіа США. Конфлікт виник після приходу до фонду спільника Стіва Беннона, колишнього радника президента Дональда Трампа.

Безпосередньої загрози закриття сервісу Майкл Халл не бачить: "Psiphon точно працюватиме наступного року. І через рік також. Ну, окей, точно - наступного року". Він сміється і додає, що на даний час фінансові показники компанії "цілком в порядку", однак саме зараз замовити "додаткових 500 серверів" він би не зміг.

У зв'язку з загрозою фінансування проєкту Халл висловив жаль, що сервіс не отримує підтримку від урядів країн, що зацікавлені в свободі глобального інтернету: "Чесно кажучи, підтримує нас лише адміністрація США, а усі інші лише користуються цим".

Свої послуги Psiphon надає безкоштовно. "У нас дещо дивна модель, з точки зору бізнесу. Ми чекаємо, що люди прийдуть до нас не для того, щоб викласти на стіл свої гроші, а у випадку, коли у них проблеми", - каже Майкл Халл. Єдине джерело самофінансування - платна підписка в обмін на пришвидшену передачу даних через Psiphon, тому Халл закликав тих, кому не байдужа доля проєкту, підтримати його: "Люди, оформіть підписку, ви допоможете усім, а не лише собі!"