Олаф Шольц: У Німеччині ніколи знову не буде диктатури

У День пам'яті жертв націонал-соціалізму в Німеччині політики закликали до рішучої боротьби з антисемітизмом і расизмом.

У День пам'яті жертв націонал-соціалізму федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав до щоденної боротьби проти антисемітизму, расизму, людиноненависництва, за ідеали демократії. "Ніколи знову" - це про кожен день", - заявив політик у своєму щотижневому відеоролику, опублікованому в суботу, 27 січня. Він наголосив, що ніколи знову в Німеччині не буде ідеології расової переваги, дегуманізації та диктатури, і це є центральним завданням держави.

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Очільник німецького уряду вкотре привітав численні масові демонстрації проти правого екстремізму, що відбулися в Німеччині останніми днями та тижнями. "Наша демократія не дана Богом. Вона створена людиною. Вона сильна, коли ми її підтримуємо. І ми потрібні їй, коли на неї нападають", - наголосив Шольц.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) написала в соцмережі X, що нацистська Німеччина "змусила світ зазирнути в безодню". І сьогодні німці "повинні формувати наше сьогодення, виходячи з відповідальності за наше минуле".

Німеччина повинна зберегти історичну пам'ять

102-річна свідок Голокосту Марго Фрідлендер (Margot Friedländer) висловила стурбованість зростанням кількості антисемітських інцидентів у Німеччині. "Я ніколи не думала, що це повториться знову, тому що саме так все і починалося", - заявила вона в інтерв'ю суспільно-правовому телеканалу ARD. Фрідлендер критично оцінила ситуацію з історичною пам'яттю про Голокост у Німеччині, зазначивши, що люди "занадто мало знають".

Уповноважений уряду Німеччини з боротьби з антисемітизмом Фелікс Кляйн (Felix Klein) заявив в інтерв'ю виданням медіагрупи Funke про необхідність нових форм увічнення пам'яті жертв Голокосту. "Нам потрібно знаходити нові формати, які емоційно приваблювали б широкі верстви населення і особливо молоде покоління", - вказав політик.

27 січня - день визволення в'язнів Аушвіца

27 січня 1945 року Червона Армія визволила близько 7,5 тисячі в'язнів нацистського концентраційного табору Аушвіц (Освенцім), які вижили. За сучасними оцінками, в Освенцімі було вбито близько 1,1 мільйона людей, переважну більшість з яких - близько 90 відсотків - становили євреї.

У 2005 році, у 60-ту річницю визволення Аушвіца, Генеральна Асамблея ООН заснувала міжнародний День пам'яті жертв Голокосту. У Німеччині цю скорботну дату зафіксували на 10 років раніше. У 1996 році з ініціативи тодішнього президента ФРН Романа Герцоґа (Roman Herzog) у країні 27 січня - День пам'яті жертв націонал-соціалізму.