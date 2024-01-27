МЗС України: Потрібно пам'ятати жертв тоталітарних режимів

У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту міністерство закордонних справ нагадало про людей, які пережили Голокост, але стали жертвами російської агресії.

У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає міжнародну спільноту "приєднатися до вшанування пам’яті безневинних жертв тоталітарних нацистського, комуністичного та кремлівського режимів, сприяти відновленню історичної правди та притягненню винних у злочинах до відповідальності". В повідомленні , опублікованому на сайті міністерства 27 січня, нагадують: четверта частина усіх закатованих нацистами євреїв Європи - щонайменше півтора мільйона людей - були вбиті саме на українській землі. У міністерстві також навели декілька історій українських громадян, які пережили переслідування нацистів під час Голокосту, але загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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Окрім того, з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" за підтримки МЗС України та Державної архівної служби України відкрив виставку "Документи та долі". Експозиція відтворює історичний контекст трагедії Бабиного Яру на основі листів, фотографій, свідчень та інших унікальних архівних матеріалів з колекції Меморіального центру. Вона діятиме в Музеї Києва з 27 січня по 11 лютого 2024 року.

Раніше цього ж дня президент України Володимир Зеленський у відеозверненні запевнив, що злочин Голокосту ніколи не буде забутий. Він також зазначив, що важливо пам'ятати про подвиг тих, хто тоді не знав, чи програє зло, але "беріг у своїй душі добро і рятував життя інших".

У листопаді 2005 року Генеральна Асамблея ООН резолюцією 60/7 оголосила 27 січня Міжнародним днем пам'яті жертв Голокосту. Вона наголосила, що "Голокост, під час якого було вбито третину єврейського народу і незліченну кількість представників інших меншин, слугуватиме застереженням для всіх людей на всі часи про небезпеку ненависті, нетерпимості, расизму та упереджень".

Цей день було обрано у зв'язку з тим, що саме 27 січня 1945 року радянська Червона армія звільнила нацистський концентраційний табір смерті "Аушвіц-Біркенау".

Починаючи з 2012 року, Україна щороку вшановує Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.