Оксана Линів: Трагедія в Україні стосується кожного
Керівництвом "Летючого голландця" на Байройтському фестивалі 2021-го Оксана Линів не залишила нікому жодних сумнівів. Цьогоріч вона знову тут - однак світ за цей рік дуже змінився.
Оксана Линів
Ім'я української диригентки Оксани Линів у 2021 році було на шпальтах усіх газет: вона стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на Байройтському фестивалі за 145 його років історії. Зараз вона знову перебуває у Байройті та, як і минулого року, є музичним керівником "Летючого голландця", якого гратимуть 6 серпня. Нині Оксана Линів процює у Львові художнім керівником міжнародного фестивалю LvivMozArt, співзасновницею якого вона є. Також вона є диригенткою Українського молодіжного симфонічного оркестру. DW зустрілася с Оксаною Линів у кулуарах Байройтського фестивалю та поговорила з нею про її диригентство, Байройт, дебати про сексизм, а також про її почуття на тлі війни Росії проти її батьківщини.
Deutsche Welle: Пані Линів, з якими почуттями ви прибули знов до Байройта після вашого минулорічного дебюту тут?
Оксана Линів: Прекрасно. Я дуже тішуся, що мій важливий байройтський дебют відбувся минулого року. Цьогоріч - зважаючи на обставини - це все було б дуже складно.
А вдруге бути тут більш комфортно і простіше - з меншим тиском?
Звісно. Зараз я можу сконцентруватися тільки на музиці, а не на цій шаленій присутності у масмедіа та публічності. І чесно кажучи, цьому гендерному питанню приділяють занадто багато уваги. Чоловік, жінка, чоловік, жінка - це не має нічого спільного з нашою роботою. Я дуже тішилася, коли прийшла на першу репетицію і багато музикантів казали мені: "Ми такі раді, що можемо і цьогоріч спільно грати". Музикантам все одно, жінка я чи ні. Головне для нас усіх, що ми справді робимо прекрасні спектаклі та маємо задоволення від нашої співпраці.
Тут, у Байройті, нині вирують дебати щодо сексизму. Ніби ставалися домагання до жінок. Навіть керівниця фестивалю Катаріна Ваґнер (Katharina Wagner) наразилася на це і хоче з цим покінчити. Який досвід маєте особисто ви і як ставитеся до цих обговорень?
Я була дуже здивована, коли прочитала про це.В мене не було жодного негативного досвіду. З першого дня у Байройті я відчувала велику взаємну повагу. З боку усіх співробітників і оркестрантів. Якщо Катаріна Ваґнер підтверджує це, це означає, що у цьому щось є. Дуже погано, якщо це правда. І це треба розслідувати, адже такі речі не мають ставатися ні в нашій галузі, ні у суспільстві.
Якщо поглянути на усю сцену класичної музики - що ви можете сказати щодо теми сексизму, щодо вашого досвіду і взагалі?
Це не секрет, що сексизм на класичній сцені раніше був дуже поширеним. Звичайно, це пов'язано з міфом маестро, з чоловіками, які мають певну перевагу, і на яке усі ніби закривають очі. Це, звісно, погано. Однак ще як молода жінка-диригентка я більше стикалася з такими висловами від старших колег чи чоловіків-диригентів: у тебе все одно нічого не вийде. Що ти намагаєшся досягти? Що ти надумала? Тож, можливо, ідеться про щось у такому плані.
І так - це дуже образливо. Я рада, що ми проживаємо зараз ті часи, коли таке не можна робити, коли очікується поважне ставлення між диригентом та оркестрантами. Я також тішуся, що наша галузь стає дедалі більше мультинаціональною та різноманітною. Якщо ми як суспільство не вчитимемося на своїх помилках, то тоді це не функціонуватиме.
Байройтський фестиваль дедалі більше відкривається новому та, здається, шукає нову публіку....
Так, я вражена тим, що фестиваль у Байройті стає більш відкритим та завжди шукає нових форматів. Цьогоріч увесь формат просто неба у фестивальному парку. Ідея полягає у тому, щоб прингести музику прямо до людей - без квитків, визначених наперед місць. Кожен може прийти з підстилкою, влаштувати пікнік, привести усю родину. Ця концепція дуже гарна - під девізом "Віра, надія, кохання".
Гарний девіз, зважаючи на ситуацію у вас на батьківщині, в Україні...
Так, це справжня трагедія.І я вважаю, що ця трагедія торкається кожного, не тільки тих, хто мешкає в Україні, а взагалі кожну людину, яка є прибічником європейських цінностей, демократії та гуманізму.
Ви стикаєтеся зі смертю, нападами, насильством та жорстокістю. Це дуже емоційно, дуже складно, і ви шукаєте якісь пояснення. Мені також допомагають думки про те, що у минулі століття також були війни та революції. Однак, незважаючи на це, великі композитори писали музику і залишили нам твори, які актуальні досі.
Що насправді може змінити музика у цій пройнятій відчаєм ситуації, в якій нині перебуває Україна?
На жаль, ми, митці, не можемо зупинити війну. Ми не можемо вплинути на політиків, але музика і мистецтво неймовірно стійкі. Це мова нашого серця, наших душ - і це мова, яка проникає прямо у серце іншого. То якщо ми не можемо допомогти прямо, то ми будемо виявляти емпатію. А вона дає надію, а надія дає силу витримувати такі страшні речі та не здаватися. Якщо ми матимемо тільки агресію та розпач і не бачитимемо світла, в нас не буде майбутнього.
Як українка Оксана Линів підкорила Європу (30.07.2021)
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Німецько-український мистецький місток
Спільний молодіжний симфонічний оркестр - це унікальний мистецький проект, який об'єднав талановитих юних музикантів з України та Німеччини. У складі Федерального молодіжного оркестру Німеччини - 37 молодих музикантів віком від 18 до 22 років. У Молодіжному симфонічному оркестрі України грає 30 виконавців віком від 12 до 22 років, що представляють різні регіони України.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Ідейна натхненниця
Ідейною натхненницею Молодіжного симфонічного оркестру України стала відома диригентка Оксана Линів (на фото в центрі). Зараз вона очолює Оперу і філармонійний оркестр австрійського міста Грац. Линів об'єднала 30 кращих молодих талантів зі сходу та заходу України."Оркестр вже поєднав різні регіони України, тепер він може стати тим, що з'єднає Україну з Європою", - коментує Линів.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Гастролі Німеччиною
Проект Бетховенського фестивалю та DW стартував спільними концертами Молодіжного симфонічного оркестру України з Федеральним молодіжним оркестром Німеччини ще в серпні 2017 року. Позаду аншлаги та овації найбільших концертних залів Львова та Києва, а 14 та 15 вересня - концерти в Бонні та Берліні.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Екскурсія рідним містом Бетховена
У Бонні для юних оркестрантів з України та Німеччини влаштували екскурсію рідним містом німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Для молодих українських музикантів поїздка до Німеччини - їхні перші закордонні гастролі.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Безцінний обмін досвідом
Українські музиканти навчилися точності й зосередженості підходу до гри від німецьких колег, а німецькі виконавці відчули українську емоційність виконання. На фото: Амелі Вальнер (Amelie Wallner) та Олександра Мороз (праворуч) - скрипальки-концертмейстерки німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
"Наша мова - це музика"
"Попри певний мовний бар'єр, ми впоралися. Адже музика - це і є наша мова", - розповідає 19-річний Тарас Гудзеляк про досвід гри в оркестрі. На фото: група флейтистів німецько-українського молодіжного симфонічного оркестру - німці Антоніа Хейне (Antonia Heyne) і Марвін Мох (Marvin Moch) та українець Тарас Гудзеляк (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Наймолодша учасниця
Ольга Титаренко - наймолодша українська оркестрантка. 12-річна дівчинка - родом з Макіївки. Через війну на Донбасі її родина була вимушена переїхати до Києва. "Я вперше граю в оркестрі, - каже юна скрипачка. - І це мої перші закордонні гастролі. Коли ми граємо разом, панує надзвичайна атмосфера". На фото: скрипачки Клара Шмітц (Clara Schmitz) та Ольга Титаренко (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Гармонійний тандем
Між молодими оркестрантами вже зав'язалася дружба. Віолончелісти Йозеф Драгус (Josef Drăguş) та Костянтин Тромницький ( на фото праворуч) почали товаришувати ще після перших спільних репетицій в Україні. "Він талановитий музикант та класний хлопець. Я взагалі не відчуваю між нами кордонів", - розповів Костянтин.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
"Дедалі більше хочу залишитись в Україні"
19-річна фаготистка Аліна розмірковує: "Раніше я дуже хотіла переїхати закордон, але тепер дедалі більше хочу залишитись в Україні. У мене є велике бажання здобути кращий європейський досвід та використовувати його заради розвитку нашої країні", - поділилась своїми думками українка.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Вибухове поєднання
"Я сподіваюсь, що після проекту наші юні таланти залишаться не тільки друзями, але в майбутньому зможуть стати один одному порадниками, а, можливо, й навіть партнерами", - говорить про дружбу молодих німців та українців керівник Федеративного молодіжного оркестру Німеччини Зенке Ленц (Sönke Lentz). На фото: Уве Маттес (Uwe Mattes), Марк Браварнюк (у центрі) та Богдан Томчук (праворуч).
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Німецько-українська програма концертів
Концертна програма складається з творів німецьких та українських композиторів. Потрійний концерт для скрипки, віолончелі та фортепіано з оркестром Людвіга ван Бетховена та твір Франца Ксавера Моцарта "Увертюра-симфонія ре мажор" - німецька частина концерту. Україна представлена симфонічною поемою "На берегах Вісли" Бориса Лятошинського та твором композитора Богдана Сегіна "Галицька фантазія".
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Культурна дипломатія
Директорка Бетховенського фестивалю Ніке Ваґнер (Nike Wagner), правнучка композитора Ріхарда Ваґнера та праправнучка Ференца Ліста, вражена від знайомства з молодими оркестрантами. "Ми знаємо, у якій складній ситуації зараз перебуває Україна, і ми хотіли б підтримати її на рівні мистецтва. Адже музика дає надію", - переконана Ваґнер.
Фоторепортаж: Об'єднала музика - німецько-український молодіжний оркестр виступив у Бонні
Жодних кордонів
"Я не відчуваю між нами жодних кордонів. І цього вічного комплексу меншовартості теж вже нема", - українська скрипачка Анастасія (у центрі) про свої враження від оркестру. Уже зараз до подальших планів ансамблю входять виступи під час днів української культури в Монако наступного року та можливе турне в Австрію, у Грац, за 2 роки. Наразі колектив перебуває у пошуку спонсорів.