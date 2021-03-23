 Молодіжний симфонічний оркестр України нагородили на фестивалі World Orchestra | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2021

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Новини

Молодіжний симфонічний оркестр України нагородили на фестивалі World Orchestra

Молодіжний симфонічний оркестр України здобув "Золотий приз" фестивалю World Orchestra, а українка Оксана Линів отримала відзнаку в категорії "Видатна диригентка".

Українська диригентка Оксана Линів

Українська диригентка Оксана Линів (фото з архіву)

Молодіжний симфонічний оркестр України отримав "Золотий приз" (Gold Award) на концерті-нагородженні World Orchestra Festival у Відні в суботу, 26 червня, повідомляється на сторінці оркестру у соцмережі Facebook.

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Крім того, цей фестиваль відзначив українську диригентку Оксану Линів як "видатну диригентку" (Outstanding Conductor Award 2021).

"Особливо приємно, що нас відзначили за виконання двох українських творів - Бориса Лятошинського, симфонічної поеми "Воз'єднання" та 2 симфонії Євгена Станковича (...) Для нас це найкращий стимул розвиватися далі та оптимістично будувати супертворчі плани на майбутнє", - написала Линів на свой сторінці у Facebook.

Учасниками фестивалю були понад 140 оркестрів з 33 країн світу.

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