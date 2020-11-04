Офіс генпрокурора надіслав підозру голові КСУ Тупицькому поштою

Офіс генерального прокурора надіслав поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України (КСУ) Олександру Тупицькому. Про це у понеділок, 28 грудня, повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

У відомстві зазначили, що Тупицький не з'явився у призначений час для проведення процесуальних дій. "Він повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення надсилається поштою того самого дня", пояснили свої дії в Офісі генпрокурора.

У відомстві також додали, що Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка та введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Зеленський хоче, аби Тупицький пішов з посади

Також в Офісі генпрокурора повідомили, що направили президенту України Володимиру Зеленському клопотання про відсторонення глави КСУ з посади терміном на два місяці.

Перед цим Зеленський заявив, що Тупицький має піти у відставку. В інтерв'ю журналу "Фокус", опублікованому у п'ятницю 25 грудня, він зазначив, що саме з цього має початися перезавантаження Конституційного суду України.

"Я навіть не погрожую. Конфлікт з державою, конфлікт з суспільством, конфлікт з ВР, конфлікт з президентом. Мені здається, цього досить, щоб людина пішла. Це нормальний чоловічий крок", - сказав тоді президент України.

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"Схеми" оприлюднили записи розмов Тупицького

Про виклик глави КСУ до Офісу генерального прокурора у відомстві повідомили 24 грудня. При цьому тоді у прокуратурі не уточнили, в рамках якої справи його викликають для проведення "процесуальних дій".

Водночас, за декілька днів до цього програма журналістських розслідувань "Схеми" оприлюднила запис розмови Тупицького, яка, як стверджують журналісти, може свідчити про причетність глави КСУ до "суддівського шахрайства" та отримання хабарів. Як повідомлялося, оприлюднений запис розмови було здійснено в 2018 році слідчими Генпрокуратури за участі СБУ. Тупицький на той час обіймав посаду заступника голоси КСУ. У розмові беруть участь головно двоє чоловіків, за даними слідчих - Тупицький та його знайомий донецький бізнесмен Владислав Дрегер. Останній раніше погодився на співпрацю зі слідством та записав розмову.