День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

Вони - молоді християни, мусульмани, юдеї та атеїсти. Усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Для багатьох із них це - перші відвідини такого меморіалу. Там вони зустрінуться зі свідками, які пережили це пекло Голокосту. Зокрема, з жінкою, яка народилася в концентраційному таборі "Аушвіц" і де над нею проводив свої моторошні досліди Йозеф Менгеле. На думку організаторів поїздки та її учасників, кожен молодий німець повинен хоч раз відвідати колишній концентраційний табір, щоб усвідомити весь жах Голокосту.



