 День в ″Аушвіці″: що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2022

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Політика й суспільство

День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.

Концтабір Аушвіц-Біркенау

27 січня відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту

Вони - молоді християни, мусульмани, юдеї та атеїсти. Усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Для багатьох із них це - перші відвідини такого меморіалу. Там вони зустрінуться зі свідками, які пережили це пекло Голокосту. Зокрема, з жінкою, яка народилася в концентраційному таборі "Аушвіц" і де над нею проводив свої моторошні досліди Йозеф Менгеле. На думку організаторів поїздки та її учасників, кожен молодий німець повинен хоч раз відвідати колишній концентраційний табір, щоб усвідомити весь жах Голокосту. 


 

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