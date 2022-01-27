День в "Аушвіці": що каже німецька молодь після відвідин табору смерті (відео)

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Молоді християни, мусульмани, євреї та атеїсти - усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Враження німців після відвідин меморіалу, який засвідчує жахи Голокосту.
Вони - молоді християни, мусульмани, юдеї та атеїсти. Усі вони живуть у сучасній Німеччині та вирушають разом до музею концентраційного табору "Аушвіц". Для багатьох із них це - перші відвідини такого меморіалу. Там вони зустрінуться зі свідками, які пережили це пекло Голокосту. Зокрема, з жінкою, яка народилася в концентраційному таборі "Аушвіц" і де над нею проводив свої моторошні досліди Йозеф Менгеле. На думку організаторів поїздки та її учасників, кожен молодий німець повинен хоч раз відвідати колишній концентраційний табір, щоб усвідомити весь жах Голокосту.
Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.
Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко.
Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.