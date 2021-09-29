 Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 30.09.2021

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Політика й суспільство

Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео)

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.

Ukraine Babyn Yar Massaker Holocaust Selenskyj

Україна вшановує 80-ту річницю трагедії в Бабиному Яру

Коли гітлерівська армія зайшла в Київ, Юрію Фуксу було п'ять років. Про ті часи він пам'ятає не багато. Розбиті вітрини магазинів, масові обшуки, пограбування та переслідування. Ті трагічні події забрали життя усієї родини Фукса... Дивіться у репортажі DW:

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Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (відео)

Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко.  

Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео)

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Історик Тімоті Снайдер: чому трагедія Бабиного Яру десятиліттями була у забутті (30.09.2016)  

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Juli 2019, GKyiv prepares to mark the 75th anniversary of Babyn Yar, wherein more than 33 thousands Jews were killed by German forces. The massacre of September 29-30, 1941 was the largest mass killing for which the Nazi regime and its collaborators were responsible during its campaign against the Soviet Union. (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. Kiew bereitet sich auf den 75. Jahrestag von Babyn Yar vor, bei dem mehr als 33.000 Juden von deutschen Truppen getötet wurden. Das Massaker vom 29. bis 30. September 1941 war der größte Massenmord, für den das NS-Regime und seine Mitarbeiter während seiner Kampagne gegen die Sowjetunion verantwortlich waren.

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