Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео)

Коли гітлерівська армія зайшла в Київ, Юрію Фуксу було п'ять років. Про ті часи він пам'ятає не багато. Розбиті вітрини магазинів, масові обшуки, пограбування та переслідування. Ті трагічні події забрали життя усієї родини Фукса... Дивіться у репортажі DW: