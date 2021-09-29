Трагедія в Бабиному Яру: спогади очевидців (відео)

Бабин Яр - одне з найвідоміших місць на мапі Голокосту. 29 та 30 вересня 1941 року на околиці Києва було розстріляно 34 тисячі євреїв. 80 років потому DW розшукала останніх свідків тих жахливих подій.
Коли гітлерівська армія зайшла в Київ, Юрію Фуксу було п'ять років. Про ті часи він пам'ятає не багато. Розбиті вітрини магазинів, масові обшуки, пограбування та переслідування. Ті трагічні події забрали життя усієї родини Фукса... Дивіться у репортажі DW:
Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко.
Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.