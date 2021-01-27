Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (відео)

Василю Назаренку було 11 років, коли його родина прихистила єврейську сім’ю Етей і Бетю Ядушвілер. Як вдалося переховувати євреїв у селі на Вінничині та як склалися долі родин після війни, один з небагатьох ще живих праведник народів світу розповів DW.



