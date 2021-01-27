 Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 27.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (відео)

Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко.

Понад 2600 українців отримали звання Праведник народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту

Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту

Василю Назаренку було 11 років, коли його родина прихистила єврейську сім’ю Етей і Бетю Ядушвілер. Як вдалося переховувати євреїв у селі на Вінничині та як склалися долі родин після війни, один з небагатьох ще живих праведник народів світу розповів DW.


 

DW.COM

Колгосп "Комуніст" з єврейських надгробків (відео)

Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.  

Свідчення уцілілих українських в’язнів "Аушвіца" (відео)

Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.  

Гітлер і нацисти: як німці опрацьовують своє минуле (відео)

Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.  

Життя євреїв у Польщі після Голокосту - "Європа у фокусі" (відео)

Румунія: деревинна мафія знищує ліси та лісників. Італія: рух під назвою "Сардини" виступає проти правопопулістів. Іспанія: влада Мадрида та активісти борються із зеленим папужками.  

Аудіо й відео до теми

Де вбивали у Бабиному Яру? Як київські дослідники відтворили місце злочину (27.01.2021)  

Також за темою

Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (27.01.2021) 27.01.2021

Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко. Як переховували євреїв у селі на Вінничині, він розповів DW.

Марина Вайсбанд - обличчя молодої Німеччини родом з України (27.01.2021) 27.01.2021

З нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту в Бундестазі цього року з промовою виступила 33-річна уродженка Києва Марина Вайсбанд. Хто вона така і чому удостоїлася такої честі?

Polen Gliwice | Familie Buchała | Roman Polanski

Подружжя, яке врятувало від Голокосту Романа Поланскі 21.10.2020

Той, хто в часи націонал-соціалізму рятував євреїв, ризикував власним життям. Багатьох із цих людей вшанували званням "Праведники народів світу". Нещодавно відзначили й рятівників відомого кінорежисера Романа Поланскі.

Реклама

Докладно

Понад 2600 українців отримали звання Праведник народів світу за порятунок євреїв у часи Голокосту

Як українці рятували євреїв (відео)

DW записала спогади одного з небагатьох ще живих українців, які рятували євреїв у часи Голокосту.  

Середньомагістральний літак Boeing 737 MAX

В ЄС скасували заборону на польоти Boeing 737 MAX

Європейський регулятор з авіаційної безпеки услід за США дозволив комерційну експлуатацію літаків Boeing 737 MAX.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  