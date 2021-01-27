Як українці рятували євреїв: спогади Праведника народів світу (відео)

Понад 2600 українців отримали звання "Праведник народів світу" за порятунок євреїв у часи Голокосту. Нині серед живих залишилося лише 20 таких українців. Один з них - Василь Назаренко.
Василю Назаренку було 11 років, коли його родина прихистила єврейську сім’ю Етей і Бетю Ядушвілер. Як вдалося переховувати євреїв у селі на Вінничині та як склалися долі родин після війни, один з небагатьох ще живих праведник народів світу розповів DW.
Євреїв галицького містечка Гусятин винищили нацисти, а пам'ять про них спаплюжила радянська влада - на колишньому єврейському цвинтарі звели п'ятиповерхівки, а з надгробків збудували колгосп "Комуніст". Репортаж DW.
Серед в'язнів звільненого 75 років тому нацистського концтабору "Аушвіц-Біркенау" були й українці - нині вже 93-річний Онуфрій Дудок та 84-річна Анна Стрижкова. Свої історії вони розповіли DW.
Гітлер і нацисти - табу? Тільки не в Німеччині! Через 75 років після завершення Другої світової спогади про злочини нацистів все ще присутні й продовжують публічно обговорюватися німцями.