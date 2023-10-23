Один з найпопулярніших музеїв Берліна закрився на 4 роки

Пергамський музей - один з найвідоміших у Німеччині - повністю закрився на генеральну реконструкцію. Частину експозиції відкриють у 2027 році, решту - в 2037-му. Ремонт і модернізація коштуватимуть 1,5 мільярда євро.

Один із найвідоміших музеїв Німеччини - Пергамський музей (Pergamonmuseum) на Музейному острові в Берліні - повністю закрився у понеділок, 23 жовтня, на генеральну реконструкцію.

Як повідомляє агенція dpa, в останній день роботи 22 жовтня експозицію оглянули близько п'яти тисяч людей, які заздалегідь зарезервували вхідні квитки.

До повного закриття на ремонт кількість відвідувачів Пергамон-музею щорічно перевищувала мільйон людей.

Перший етап реконструкції розпочали ще у 2013 році в частині комплексу, де розташований Пергамський вівтар, проте решта розділів експозиції в останні 10 років залишалася доступною. Роботи у цій частині будівлі будуть завершені в 2027 році. Тобто повністю музей буде зачинений чотири роки.

Другий етап генеральної реконструкції, що розпочинається зараз, згідно з планами, має тривати 15 років і завершиться у 2037 році.

Загальні витрати на обидва етапи, як очікується, становитимуть 1,5 мільярда євро.

Під час робіт здійснять технічну модернізацію будівлі, включаючи встановлення сучасної системи кондиціювання для музейних приміщень, а також створять можливості для безбар'єрного доступу. Одночасно реалізують нову концепцію розміщення експонатів та оформлення експозиції. При цьому весь ансамбль Музейного острова, включеного до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, має бути з'єднаний під землею так званим археологічним променадом.