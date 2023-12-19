Очільник МЗС Великобританії: Важливо, щоб Путін програв

Голова МЗС Британії Девід Кемерон під час візиту в Париж заявив, що його країна та Франція підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії "стільки, скільки буде потрібно".

Франція та Великобританія підтримуватимуть Україну в її боротьбі проти російської агресії "стільки, скільки буде потрібно". Про це у вівторок, 19 грудня, заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон після переговорів у Парижі з французькою колегою Катрін Колонною, повідомляє агенція AFP.

"Британія та Франція були рішучими прихильниками України, і ми продовжуватимемо залишатися ними стільки, скільки буде потрібно, - сказав він. - Я не сумніваюся, що ми можемо зробити так, щоб Путін програв, і це важливо, щоб він програв".

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Раніше пресслужба уряду Сполученого Королівства повідомила , що впродовж дня Девід Кемерон відвідає столиці Франції та Італії, де проведе переговори для вирішення гуманітарної кризи в Газі, а також забезпечення підтримки України в зимовий період. З-поміж іншого, Кемерон зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та колегами серед міністрів закордонних справ.

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Зокрема, британський міністр закликатиме продовжувати підтримувати Україну у її боротьбі з російським вторгненням "за допомогою військових, гуманітарних та економічних засобів".

"Від безвихідної гуманітарної ситуації в Газі до жорстокості Путіна в Україні, як ніколи важливо зміцнювати наші союзи та переконатися, що наш голос почутий", - цитує Кемерона преслужба британського уряду.