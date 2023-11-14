Кемерон обговорив з Блінкеном підтримку України у війні з РФ

Новий міністр закордонних справ Великобританії провів розмову з держсекретарем США про спільну підтримку України задля перемоги над Росією.

Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обговорили спільну військову допомогу Україні. "Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії", - ідеться у повідомленні Державного департаменту США у понеділок, 13 листопада.

Блінкен та Кемерон наголосили на безперервності особливих відносин США та Британії та їхній важливості для регіональної і глобальної безпеки.

Повідомляється, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Гази.

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Блінкен пообіцяв підтримку Києву взимку

У цей день Блінкен під час зустрічі з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком пообіцяв Києву підтримку та допомогу взимку, щоб впоратися з ймовірним російським обстрілом цивільної інфраструктурикраїни.

"У всіх наших розмовах з українським урядом ми ясно даємо зрозуміти, що продовжимо їх підтримувати", - прокоментував переговори представник Держдепартаменту Метью Міллер.

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За його словами, Блінкен обговорив з Єрмаком кроки, які Вашингтон може зробити разом із Києвом, щоб зміцнити українську інфраструктуру до майбутньої зими. "Звичайно, ми бачили минулої зими, як Росія намагалася зруйнувати енергетичні об'єкти в Україні. Вони можуть знову зробити це", - заявив Міллер.