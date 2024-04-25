ОБСЄ: Російська влада затримала тисячі мирних українців

Росія з 2014 року незаконно затримала тисячі мирних жителів України. Про це йдеться у звіті Московського механізму Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), презентованому в четвер, 25 квітня у Відні.

У звіті наголошується, що затримання Росією українських цивільних осіб почалися в тимчасово окупованому Криму 2014 року і тривають після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року. Автори доповіді вважають, що тим самим російська сторона вчинила злочини проти людяності та воєнні злочини.

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Наприкінці лютого 45 із 57 країн-членів ОБСЄ, зокрема Німеччина, доручили експертам підготувати доповідь про ситуацію з переслідуванням російською владою мирних українських громадян. При цьому ОБСЄ задіяла механізм, що дозволяє проводити розслідування без згоди країни, щодо якої воно ведеться.

Скільки всього людей затримано після російської анексії Криму 2014 року, юристкам Вероніці Білковій із Чехії, Сесілі Геллествейт із Норвегії та Еліні Штайнерт із Латвії точно встановити не вдалося. Однак їх кількість обчислюється тисячами, повідомили вони на підставі документів, а також заяв представників української влади, потерпілих і свідків. Ув'язнені зазнають принижень, тортур, сексуального насильства. Експерти також вказали на задокументовані випадки загибелі заарештованих мирних громадян.

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Незаконні масові арешти цивільних осіб "мабуть, є визначальною рисою російської стратегії на тимчасово окупованих територіях", ідеться у звіті. Багатьох заарештованих звинувачують у підтримці української армії або у протидії російській "військовій операції", як Москва офіційно називає свою агресивну війну проти України. За словами експертів, затримання мають на меті посіяти страх і змусити співпрацювати з окупаційною владою.

Кулеба привітав висновки ОБСЕ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав доповідь Московського механізму ОБСЄ щодо свавільного утримання РФ українських цивільних осіб, подякувавши усім причетним до розголосу цієї проблеми. "Цей важливий документ свідчить про систематичну та широкомасштабну кампанію Росії із захоплення цивільних заручників на окупованих територіях України", - наголосив міністр у соцмережі Х.

Кулеба зазначив, що висновки Місії відзначають масовий характер воєнних злочинів росіян проти українських цивільних осіб.

"Документ стане важливим елементом у роботі національних і міжнародних судових органів, спрямованій на встановлення конкретних осіб, які мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - наголосив він.