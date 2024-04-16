Лубінець: 37 тисяч українців вважаються зниклими безвісти

У Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вже є дані щодо близько 37 тисяч українців. Серед них як цивільні, так військові. Однак реальні цифри можуть бути значно більшими, каже омбудсмен.

Дані про близько 37 тисяч українців були внесені в Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у вівторок, 16 квітня, під час дискусії "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства для їхнього звільнення", повідомляє "Укрінформ".

"У нас наразі діє Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він перебуває у процесі наповнення інформацією, і за останніми даними, які я отримав вчора, у реєстрі на сьогодні понад 37 тисяч громадян України", - зазначив омбудсмен. Він уточнив, що у цьому списку - цивільні, зокрема діти, та військові.

"Ці цифри можуть бути значно більшими", - додав Лубінець в дописі у Telegram.

За словами Лубінця, наразі вдома лише 147 цивільних. Також Україна верифікувала близько 1700 людей, яких незаконно затримала російська сторона.

За словами Лубінця, Україна працює над тим, аби відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення. Також проводиться пошук країни-платформи для публічного ведення комунікації щодо цивільних.

Крім цього, Україна шукає "державу-покровительку" для звільнення захоплених російською стороною цивільних та створює робочі групи країн, які "тиснутимуть на РФ", повідомив він.

Нагадаємо, що у вересні 2023 року Дмитро Лубінець повідомляв, що близько 25 тисяч громадян України можуть вважатися зниклими безвісти за особливих обставин, тобто бути цивільними заручниками і перебувати в російському полоні.

У лютому 2024 року Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив про те, що щонайменше 23 тисячі людей вважаються зниклими безвісти в Україні через повномасштабне російське вторгнення.