ОБСЄ про блокування місії на Донбасі: Не може бути жодних виправдань

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) закликала негайно усунути всі перешкоди у пересуванні спостерігачів Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні на непідконтрольних уряду в Києві територіях. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому в середу, 20 жовтня, пресслужбою організації.

"Не може бути жодних виправдань для будь-якого втручання в роботу місії. Поточні обмеження несприятливо впливають на мирне населення з обох боків лінії зіткнення", - зазначила чинна голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде.

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Блокування СММ у Донецьку триває

ОБСЄ звертає увагу на те, що в Донецьку триває блокування роботи міжнародних спостерігачів. Як повідомляється, унаслідок протесту перед готелем, де ті проживають, та з огляду на внутрішні заходи безпеки "СММ не вдається відрядити жоден патруль із Донецького патрульного центру для виконання доручених місії завдань".

"Мандат СММ передбачає, що місії буде надано безпечний і надійний доступ по всій Україні, без жодних обмежень та умовностей. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість та нівелює довіру", - зазначила генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid).

Вона додала, що зняття обмежень у Горлівці замало. Спостерігачам місії, за її словами, має бути надано доступ до всіх регіонів, аби вони продовжили бути "очима та вухами світової спільноти".

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Що вимагають бойовики "ДНР"

Нагадаємо, 17 жовтня в ОБСЄ повідомили, що проросійські бойовики заблокували спостерігачів СММ у готелі в Горлівці, яку контролює самопроголошена "ДНР". 15 жовтня вони заблокували спостерігачів у готелі Донецька. Сепаратисти вимагають звільнити затриманого раніше Збройними силами України члена проросійських збройних формувань. Ідеться про бойовика з Луганщини, громадянина РФ Андрія Косяка, якого напередодні затримали українські військові. За версією українських правоохоронців, він шпигував, видаючи себе за розмінувальника.