Оборудки з землею: заступника міністра взяли під варту

Заступника міністра агрополітики Миколи Сольського взяли під варту з альтернативою внесення 20 млн грн застави. Його підозрюють в заволодінні державною землею.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту заступника міністра, якого підозрюють в заволодінні землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень, повідомляє у четвер, 9 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Ім'я посадовця САП не називає, але як випливає з деталей справи, йдеться про заступника міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського. За даними "Центру протидії корупції" - про Маркіяна Дмитрасевича.

Його взяли під варту до 7 липня з альтернативою внесення 20 мільйонів гривень застави.

Рада звільнить Сольського

Самому Сольському вручили підозру в незаконному заволодінні державними землями 25 квітня. Справа стосується періоду до його призначення міністром.

Того ж дня Сольський подав заяву про відставку. Верховна Рада розгляне її сьогодні.

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