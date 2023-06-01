  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
СуспільствоУкраїна

Облрада Закарпаття заборонила УПЦ МП

Ольга Журавльова
58 хв. тому

Закарпатські депутати підтримали рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Правоохоронці отримали рекомендації швидко реагувати на антиукраїнську пропаганду в церквах.

https://p.dw.com/p/4S4ok
У Чернівецькій області заборонили діяльність УПЦ МП
Україною шириться заборона УПЦ МПФото: Leon Neal/Getty Images

У Закарпатській області заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних із РФ, повідомляє пресслужба облради.

Відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" підтримали депутати обласної ради, йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соцмережах у четвер, 1 червня.

У рішенні, зокрема, зазначено: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов'язані з країною-агресором Російською Федерацією".

У цьому рішенні депутати облради також рекомендують правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Читайте також: Кияни підтримали петицію про розірвання усіх договорів із УПЦ МП

Нагадаємо, що раніше релігієзнавча експертиза, проведена згідно рішення РНБО, встановила, що  УПЦ МП  є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Заборона УПЦ МП в інших регіонах

Подібні рішення про заборону УПЦ Московського патріархату або припинення договорів оренди з ними раніше ухвалили у низці інших областей України: Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Вінницькій. У деяких регіонах такі рішення також схвалили окремі громади чи населені пункти, наприклад Бровари на Київщині.

Водночас голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті  Віктор Єленський  в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

Читайте також: Різдво 25 грудня: історична реформа календаря ПЦУ з багатьма питаннями

Святогірська лавра - наступна? Майбутнє УПЦ МП на Донбасі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Журналісти чекають перед замком Castel Mimi під Кишиневом, у якому проходить другий саміт Європейської політичної спільноти

Саміт у Молдові: як Кишинів став центром Європи

Політика36 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Іноземні волонтери на завалах зруйнованого будинку в Горенці

Із солідарності: як іноземці допомагають у відбудові України

Із солідарності: як іноземці допомагають у відбудові України

Суспільство10 год. тому
external

Випускники станцювали вальс біля руїн школи

Випускники станцювали вальс біля руїн школи

Освіта6 год. тому02:18 хв.
external

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Що кияни розповідають про ракетну атаку на місто

Конфлікти7 год. тому02:31 хв.
Військовослужбовець біля американських снарядів калібру 155 мм, які завантажують перед відправленням до України (архівне фото)

Оборонні закупівлі за моделлю НАТО: чи стане зброя дешевшою?

Оборонні закупівлі за моделлю НАТО: чи стане зброя дешевшою?

Економіка31 травня 2023 р.
Фігурка лего із прапором Молдови на тлі прапора ЄС

Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду

Європейський саміт у Молдові: сигнал Путіну й допомога Санду

Політика31 травня 2023 р.
external

Death from Above - комп'ютерна гра про війну в Україні

Death from Above - комп'ютерна гра про війну в Україні

Панорама31 травня 2023 р.02:58 хв.
На головну сторінку