Облрада Закарпаття заборонила УПЦ МП

Закарпатські депутати підтримали рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Правоохоронці отримали рекомендації швидко реагувати на антиукраїнську пропаганду в церквах.

У Закарпатській області заборонили діяльність релігійних організацій, пов'язаних із РФ, повідомляє пресслужба облради.

Відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" підтримали депутати обласної ради, йдеться в повідомленні, оприлюдненому у соцмережах у четвер, 1 червня.

У рішенні, зокрема, зазначено: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов'язані з країною-агресором Російською Федерацією".

У цьому рішенні депутати облради також рекомендують правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

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Нагадаємо, що раніше релігієзнавча експертиза, проведена згідно рішення РНБО, встановила, що УПЦ МП є структурним підрозділом Російської православної церкви.

Заборона УПЦ МП в інших регіонах

Подібні рішення про заборону УПЦ Московського патріархату або припинення договорів оренди з ними раніше ухвалили у низці інших областей України: Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській, Львівській, Вінницькій. У деяких регіонах такі рішення також схвалили окремі громади чи населені пункти, наприклад Бровари на Київщині.

Водночас голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в інтерв'ю DW наголошував, що місцеві органи влади не мають повноважень забороняти церкви, а для припинення діяльності в Україні церков, пов'язаних з Росією, законодавчі зміни має ухвалити Верховна Рада.

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