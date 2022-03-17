Новим футболістам з України в Німеччині дозволять грати з наступного сезону

Німецький футбольний союз (Deutscher Fußball-Bund, DFB) дозволив німецьким футбольним клубам ще в цьому сезоні укладати контракти з гравцями з України та Росії попри завершення трансферного періоду. Ідеться про гравців, які через війну Росії в Україні достроково розірвали контракти зі своїми попередніми клубами. Утім, футболісти не зможуть грати цього сезону в обов'язкових іграх в рамках офіційних турнірів на кшталт Чемпіонату Німеччини (Бундесліга) і Кубку Німеччини. Про це йдеться у заяві організації від четверга, 17 березня.

Гравцям, які доєднаються до Першої Бундесліги та нижчих дивізіонів, дозволили брати участь у тренуваннях та грати у товариських матчах, але не в офіційних змагальних матчах.

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З початком російського вторгнення Україна призупинила свій національний чемпіонат з футболу. Російські клуби були відсторонені від єврокубків, а УЄФА перенесла фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа. Натомість міжнародна федерація футболу ФІФА заявила, що і українські, і російські футбольні гравці можуть розривати попередні контракти без накладання штрафних санкцій, а також укладати контракти з новими клубами попри завершення офіційного трансферного сезону 31 січня.

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