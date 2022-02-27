Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА

ФІФА запровадила проти російської збірної з футболу низку санкцій, засудивши війну, яку Росія розгорнула проти України, повідомляє в неділю, 27 лютого, агенція dpa.

Так, на території Росії не проводитимуться міжнародні змагання під егідою ФІФА. А "домашні" матчі відбуватимуться на нейтральній території та без глядачів.

Також у міжнародних футбольних змаганнях Росія матиме виступати під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія". Окрім цього, Росії заборонено використовувати прапор та гімн Росії під час матчів, у яких беруть участь команди з Футбольного союзу Росії.

Раніше Польща, Швеція та Чехія відмовилися грати з російською командою у плей-офф чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у Катарі у листопаді-грудні. Також лунали заклики заборонити Росії участь у ЧС.

Також у суботу Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявили, що не використовуватимуть російський прапор і гімн на своїх офіційних заходах до кінця поточного сезону.

Напад Росії на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. В Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках.

Захід засудив вторгнення РФ та запровадив економічні санкції проти російських банків, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. Переважна більшість країн ЄС закрила небо для російських літаків.