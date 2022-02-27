 Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Збірна Росії з футболу гратиме без прапора та гімну - ФІФА

ФІФА запровадила проти російської збірної з футболу низку санкцій. Заборонено грати під егідою ФІФА на території Росії, а команда гратиме без прапора та гімну.

Російський прапор на футбольному полі

ФІФА запровадила проти російської збірної з футболу низку санкцій, засудивши війну, яку Росія розгорнула проти України, повідомляє в неділю, 27 лютого, агенція dpa.

Так, на території Росії не проводитимуться міжнародні змагання під егідою ФІФА. А "домашні" матчі відбуватимуться на нейтральній території та без глядачів.

Також у міжнародних футбольних змаганнях Росія матиме виступати під назвою "Російський футбольний союз (РФС)", а не "Росія". Окрім цього, Росії заборонено використовувати прапор та гімн Росії під час матчів, у яких беруть участь команди з Футбольного союзу Росії.

Раніше Польща, Швеція та Чехія відмовилися грати з російською командою у плей-офф чемпіонату світу з футболу, який має відбутися у Катарі у листопаді-грудні. Також лунали заклики заборонити Росії участь у ЧС.

Також у суботу Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявили, що не використовуватимуть російський прапор і гімн на своїх офіційних заходах до кінця поточного сезону.

Напад Росії на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. В Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Тривають бої на багатьох напрямках.

Захід засудив вторгнення РФ та запровадив економічні санкції проти російських банків, військово-промислового комплексу, політиків та еліт. Переважна більшість країн ЄС закрила небо для російських літаків. 

DW.COM

Гроші пахнуть! Як бізнес і спорт у ЄС відмовляються від фінансування з РФ

Репутація таки важливіша: європейці у відповідь на агресію Росії проти України залишають хлібні місця в російських компаніях і соромляться рекламувати "Газпром" як спонсора.  

Реклама

Докладно

У ЄС домовилися заморозити активи центрального банку Росії

Центробанк РФ і закрите небо: у ЄС погодили нові санкції

Глави МЗС країн ЄС домовилися про низку нових санкцій за війну Росії проти України.  

Російські війська атакували Україну

Що відомо про санкції Заходу за напад Росії на Україну

DW розповідає про санкційні пакети ЄС, США і Великобританії, запроваджені проти Росії.  