Спортивні федерації заборонили прапор РФ на змаганнях через вторгнення в Україну

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заявили в суботу, 26 лютого, що не використовуватимуть російський прапор і гімн на своїх офіційних заходах до кінця поточного сезону через військове вторгнення Росії в Україну. Крім того, в IBU та FIG аналогічних заходів вживають щодо Білорусі.

У FIS пояснили, що спортсмени з РФ зможуть і надалі виступати під своїм іменем, а їхньою країною буде вказана Росія, проте на офіційних заходах, включаючи церемонії, використовуватимуть прапор та гімн Федерації. Крім того, FIS надаватиме фінансову, логістичну та технічну підтримку українським спортсменам та їхнім командам "доти, доки вони не зможуть безпечно повернутися додому", зазначається в заяві.

IBU: Піднімемо прапор України на честь її збірної

Водночас союз біатлоністів підкреслив, що костюми спортсменів із РФ та Білорусі мають бути нейтральних кольорів і без національних гербів чи прапорів. Українська збірна з біатлону повідомила IBU, що не братиме участі в останніх змаганнях Кубка світу. Проте на заходах підніматимуть прапор України на честь її збірної, додали в організації.

FIG скасувала змагання в РФ та Білорусі

Тим часом федерація гімнастики скасувала всі змагання у Росії та Білорусі в рамках Кубка світу. Керівництво FIG вирішило, що цим країнам не будуть віддавати право проведення нових заходів під егідою федерації до подальшого сповіщення. А заплановані змагання в РФ та Білорусі виключені з календаря FIG і більше не визнаються федерацією.

"Наш перший обов'язок - захищати всіх наших атлетів, у тому числі від політичного тиску", - зазначили у FIG. "Ми повинні виявити солідарність із членами нашої сім'ї, які перебувають у відчайдушному становищі, і простягнути їм руку допомоги, щоб гарантувати їхнє майбутнє", - додали у федерації.

Як повідомлялося, вторгнення Росії в Україну розпочалося 24 лютого.