Новий варіант коронавірусу: Німеччина та Італія забороняють поїздки з ПАР

Німеччина та Італія у п'ятницю, 26 листопада, услід за Великобританією заборонили більшість поїздок з Південно-Африканської Республіки (ПАР), де виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 з великою кількістю мутацій. В Єврокомісії пропонують призупинити повітряне сполучення.

"Останнє, що нам зараз потрібно, - це новий варіант, який викликає ще більше проблем", - цитує в. о міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn) агенція AFP. Нові обмеження на поїздки до Німеччини, починаючи з вечора п'ятниці, торкнуться Південної Африкиі, можливо, сусідніх країн, зазначив Шпан.

В'їзд дозволять лише громадянам Німеччини, які повинні будуть пройти пройти 14-денний карантин після прибуття, навіть якщо вони вакциновані, наголосив чиновник.

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Уряд Італії також оголосив, що забороняє в'їзд тим, хто побував за останні два тижні у таких країнах як Південна Африка, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія чи Есватіні. За словами міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанси, поки вчені вивчають новий варіант коронавірусу, попередньо названого B.1.1.529, Італія "діятиме максимально обережно".

Напередодні Великобританіяоголосила, що всі польоти з Південної Африки та її сусідів будуть заборонені з 12:00 п'ятниці. Також через новий варіант коронавірусу B.1.1.529 зупинити повітряне сполучення з південноафриканського регіону планує Єврокомісія.

У ПАР відреагували на обмеження

Як зазначило міністерство закордонних справ Південної Африки, рішення Великобританії тимчасово заборонити південноафриканцям в'їзд було поспішним. Там вказують, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ще не дала жодних рекомендацій з цього приводу.

ВООЗ 26 листопада має провести екстрену нараду щодо виявленого у ПАР нового варіанта коронавірусу. Як повідомляє британське видання Financial Times, експерти ВООЗ обговорять, як саме класифікувати B.1.1.529 - як варіант, що "викликає заклопотаність" або "викликає інтерес".