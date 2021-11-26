 Новий варіант коронавірусу: Німеччина та Італія забороняють поїздки з ПАР | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Новий варіант коронавірусу: Німеччина та Італія забороняють поїздки з ПАР

Через новий варіант коронавірусу, який виявили у ПАР, Німеччина, Італія та Великобританія заборонили поїздки з цієї країни. В Єврокомісії пропонують призупинити повітряне сполучення.

Країни вводять обмеження на поїздки через новий варіант коронавірусу, який виявили в ПАР

Країни вводять обмеження на поїздки через новий варіант коронавірусу, який виявили в ПАР

Німеччина та Італія у п'ятницю, 26 листопада, услід за Великобританією заборонили більшість поїздок з Південно-Африканської Республіки (ПАР), де виявили новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2 з великою кількістю мутацій. В Єврокомісії пропонують призупинити повітряне сполучення.

"Останнє, що нам зараз потрібно, - це новий варіант, який викликає ще більше проблем", - цитує в. о міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана (Jens Spahn) агенція AFP. Нові обмеження на поїздки до Німеччини, починаючи з вечора п'ятниці, торкнуться Південної Африкиі, можливо, сусідніх країн, зазначив Шпан.

В'їзд дозволять лише громадянам Німеччини, які повинні будуть пройти пройти 14-денний карантин після прибуття, навіть якщо вони вакциновані, наголосив чиновник. 

Читайте також: Коронавірус: новий лямбда-варіант небезпечніший за дельта-мутацію?

Уряд Італії також оголосив, що забороняє в'їзд тим, хто побував за останні два тижні у таких країнах як Південна Африка, Лесото, Ботсвана, Зімбабве, Мозамбік, Намібія чи Есватіні. За словами міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанси, поки вчені вивчають новий варіант коронавірусу, попередньо названого B.1.1.529, Італія "діятиме максимально обережно".

Напередодні Великобританіяоголосила, що всі польоти з Південної Африки та її сусідів будуть заборонені з 12:00 п'ятниці. Також через новий варіант коронавірусу B.1.1.529 зупинити повітряне сполучення з південноафриканського регіону планує Єврокомісія.

У ПАР відреагували на обмеження  

Як зазначило міністерство закордонних справ Південної Африки, рішення Великобританії тимчасово заборонити південноафриканцям в'їзд було поспішним. Там вказують, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ще не дала жодних рекомендацій з цього приводу.

ВООЗ 26 листопада має провести екстрену нараду щодо виявленого у ПАР нового варіанта коронавірусу. Як повідомляє британське видання Financial Times, експерти ВООЗ обговорять, як саме класифікувати B.1.1.529 - як варіант, що "викликає заклопотаність" або "викликає інтерес".

Дивитись відео 01:25

Чому віруси мутують? І чи небезпечно це для людей? (15.01.2021)

Реклама

Докладно

Парад українських військовополонених у Донецьку, 2014 рік

Воєнні злочини на Донбасі: Україна гальмує правосуддя?

На восьмому році війни Україна живе за законодавством довоєнного періоду і досі не повноцінно співпрацює з МКС.  

Австрія, судячи з усього, стане першою країною у Європі, в якій вакцинація від ковіду стане обов'язковою

Як у Європі спонукають вакцинуватися від ковіду (відео)

Українці обурюються, якими методами влада спонукає їх вакцинуватися. А як це роблять у Європі? Дивіться у добірці DW.  