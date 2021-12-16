Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента

Верховна Рада України в четвер, 16 грудня, ухвалила в цілому законопроєкт про створення нового державного органу - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку. За ініціативу, подану профільним комітетом з питань цифрової трансформації, проголосували 296 народних депутатів. Аби набути чинності, документ має отримати підпис президента.

Мета законопроєкту - створити на телекомунікаційному ринку нового галузевого регулятора. На відміну від нинішнього органу - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), - нова комісія не буде підконтрольною президенту. Її створить Кабінет міністрів України, а президенту і парламенту регулятор буде лише звітувати. Сімох членів комісії, згідно з законопроєктом, обиратимуть на відкритому конкурсі.

Таким чином в Україні створюється вже третій подібний орган за останні 17 років. Після створення першої комісії у 2004 році між урядом та адміністрацією президента не вщухав конфлікт щодо впливу на державний орган, який, зокрема, видавав компаніям цінні ліцензії на мобільний зв'язок та розвиток нових технологій. В 2011 році тодішній президент Віктор Янукович своїм указом створив другу комісію, яку повністю підпорядкував собі.

Як ідеться у пояснювальній записці до ухваленого 16 грудня законопроєкту, нинішній вплив президента на регулятора телекомунікаційного ринку, зокрема, пряме призначення ним членів комісії, суперечить директивам ЄС та рішенням Конституційного суду України. До того ж, діяльність нинішнього регулятора НКРЗІ впорядковується законом "Про телекомунікації". Тоді як з 2022 року його фактично замінює нещодавно прийнятий закон "Про електронні комунікації".

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Нова комісія регулюватиме багатомільярдний український ринок зв'язку та інформатизації

Уряд схвалює

В міністерстві цифрової трансформації привітали прийняття нового закону, зазначивши, що чинний склад НКРЗІ продовжить працювати до закінчення терміну повноважень. У повідомленні міністерства 16 грудня пояснюють: нова комісія зможе моніторити якість телекомунікаційних послуг та визначати населені пункти до яких неможливо підвести провідний чи мобільний зв'язок.

Натомість раніше мінцифри та експертний центр BRDO побоювались, що новий регулятор отримає невластиві повноваження - зокрема можливість розробляти правила обов'язкової ідентифікації абонентів мобільного зв'язку, чи контроль над легальним імпортом мобільних телефонів. Співавтор закону Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") вже після прийняття закону запевнив DW, що майбутня комісія не матиме таких можливостей.

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