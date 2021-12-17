Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

4G

4G - четверте покоління мобільного зв'язку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "4G".

Четверте покоління мобільного зв'язку почали масово запроваджувати після 2010 року. В Україні стандарт 4G активно впроваджується, починаючи від 2018 року. Нині вже точиться вже дискусія про початок запровадження наступного покоління мобільного зв'язку - стандарту 5G. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента 17.12.2021

Верховна Рада створила нову регуляторну комісію в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента, але отримала ширші повноваження.
5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.

5G в Україні: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (14.07.2020) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи справді варто боятися нової технології.

5G у Європі: що змінить "революція" мобільного зв'язку (22.10.2018) 22.10.2018

5G вже незабаром має разюче змінити життя європейців. Приміром, якщо із 3G для завантаження HD-фільму потрібно аж 7 годин, із 4G - лише 3 хвилини, то із 5G - лише 2 секунди!

4G в Україні: маленькі міста і села обійдуться

4G в Україні: маленькі міста і села обійдуться 12.03.2018

Українські мобільні оператори заплатили в державний бюджет близько восьми мільярдів гривень за ліцензії 4G. Але найближчим часом зв'язок нового покоління з'явиться лише у великих містах.
Провідні українські мобільні оператори придбали 4G-ліцензії в діапазоні 1800 МГц

Провідні українські мобільні оператори придбали 4G-ліцензії в діапазоні 1800 МГц 06.03.2018

Три провідні оператори мобільного зв'язку в Україні придбали ліцензії зв'язку 4-го покоління в діапазоні 1800 МГц. За дозволи вони мають заплатити 5,43 мільярда гривень.
Швидше та дорожче: коли та як в Україні запрацює 4G

Швидше та дорожче: коли та як в Україні запрацює 4G 08.02.2018

Зв'язок 4G почне поступово запроваджуватись в Україні вже у найближчі місяці, обіцяють мобільні оператори. Експерти попереджають, що абонентам варто готуватися до підвищення тарифів.

Українські мобільні оператори придбали частоти для 4G

Українські мобільні оператори придбали частоти для 4G 31.01.2018

Три провідні оператори мобільного зв'язку в Україні придбали ліцензії зв'язку 4-го покоління. Від продажу дозволів державний бюджет України отримає близько 2,5 мільярда гривень.
В Україні анонсували проведення тендера на продаж 4G-ліцензій

В Україні анонсували проведення тендера на продаж 4G-ліцензій 07.11.2017

Торги на отримання ліцензій для впровадження радіотехнології IMT та визначення переможців заплановані на кінець січня, повідомили у НКРЗІ. Торги мають відбутись "з голосу" на прозорих засадах, пообіцяли у комісії.

До середини 2017 року 5 мільярдів осіб користуватимуться мобільним зв'язком

До середини 2017 року 5 мільярдів осіб користуватимуться мобільним зв'язком 27.02.2017

Мобільні оператори очікують, що до 2020 року три чверті населення планети матимуть доступ до мобільного зв'язку.
Український ІТ-сектор може стати локомотивом зближення України з ЄС

Український ІТ-сектор може стати локомотивом зближення України з ЄС 26.07.2016

Комісар ЄС з цифрової економіки Ґюнтер Еттінґер відвідав Київ, щоби запросити Україну до участі в створенні європейського Цифрового співтовариства.