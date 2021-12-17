4G - четверте покоління мобільного зв'язку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "4G".

Четверте покоління мобільного зв'язку почали масово запроваджувати після 2010 року. В Україні стандарт 4G активно впроваджується, починаючи від 2018 року. Нині вже точиться вже дискусія про початок запровадження наступного покоління мобільного зв'язку - стандарту 5G. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.