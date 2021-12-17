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4G - четверте покоління мобільного зв'язку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "4G".
Четверте покоління мобільного зв'язку почали масово запроваджувати після 2010 року. В Україні стандарт 4G активно впроваджується, починаючи від 2018 року. Нині вже точиться вже дискусія про початок запровадження наступного покоління мобільного зв'язку - стандарту 5G. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи справді варто боятися нової технології.