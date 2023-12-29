Новий ракетний удар РФ: у Смілі дев'ятеро поранених

Російська ракета влучила в житловий сектор міста Сміла на Черкащині. За попередньою інформацією, поранені дев'ятеро людей, зокрема дитина.

Після масованої повітряної атаки вночі та вранці російські війська завдали вдень в п'ятницю, 29 грудня, ще одного ракетного удару по території України. Ракета влучила в житловий сектор у місті Сміла Черкаської області.

"За попередньою інформацією, пошкоджено 12 будинків. Наразі шість потерпілих" - повідомив у Telegram голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Згодом Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що постраждали дев'ятеро людей, серед яких - дитина. Пошкоджені 51 будинок.

За словами заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби, один поранений знаходиться у важкому стані.

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Вже 26 загиблих через масований удар РФ

Кулеба також зазначив, що вже відомо про 26 загиблих і понад 120 поранених внаслідок масованого обстрілу.

Він закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги.

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