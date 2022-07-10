 Новак Джокович всьоме виграв Вімблдон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2022

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Новини

Новак Джокович всьоме виграв Вімблдон

Здобувши перемогу над австралійцем Ніком Кіріосом у фіналі Вімблдону-2022, Новак Джокович завоював свій 21-й чемпіонський титул на турнірах серії Grand Slam.

Переможець Вімблдону-2022 Новак Джокович

Переможець Вімблдону-2022 Новак Джокович

Сербський тенісист Новак Джокович всьоме у своїй спортивній кар'єрі та вчетверте поспіль став переможцем Вімблдонського турніру. У неділю, 10 липня, він вирвав перемогу у фіналі престижного змагання після чотирьох сетів двобою в австралійця Ніка Кіріоса, завоювавши 21-й чемпіонський титул на турнірах серії Grand Slam.

Особливої інтриги фіналу Вімблдону-2022 додавало те, що до цієї зустрічі на корті між Джоковичем та Кіріосом сербській зірці світового тенісу не вдавалося виграти в австралійця жодного сету. Здавалося, що цього разу лиховісна для сербського тенісиста тенденція триватиме, адже в першому сеті Джокович поступився з рахунком 4:6, однак три наступні виявилися для нього переможними - 6:3, 6:4, 7:6.

Суперники провели на корті три години.

Нинішня перемога в фіналі Вімблдонського турніру - вже сьома для Джоковича в одиночному чоловічому розряді, а також 21-й тріумф на турнірах серії Grand Slam. Тепер він лише на один титул відстає від 22-разового переможця на турнірах Grand Slam іспанця Рафаеля Надаля, нагадує dpa.

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"Просто бракує слів, що для мене означає цей турнір і цей трофей. Щоразу це стає дедалі значущим і особливим", - запевнив Джокович, якого цитує інформагенція dpa. Він також привітав австралійця, сказавши: "Ти показав, чому ти один із найкращих гравців у світі".

Торік Джокович теж став переможцем Вімблдонського турніру та перемагав на цьому престижному змаганні в 2019-му й 2018 роках. У 2020 році турнір у Вімблдоні не проводився через пандемію COVID-19.

Напередодні, 9 липня, визначилася чемпіонка нинішнього року Вімблдонського турніру в жіночому одиночному розряді. Нею стала 23-річна Олена Рибакіна, яка представляла на змаганні Казахстан. У фіналі вона обіграла Онс Жабер із Тунісу.

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Згідно з ухвалою федерального суду, зірку світового тенісу Новака Джоковича не допустили до участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Спортсмен залишив країну.  

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