 Тенісист Новак Джокович залишив Австралію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2022

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Новини

Тенісист Новак Джокович залишив Австралію

Згідно з ухвалою федерального суду, зірку світового тенісу Новака Джоковича не допустили до участі у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. Спортсмен залишив країну.

Новак Джокович (архівне фото)

Тенісист Новак Джокович був змушений залишити Австралію

Сербський тенісист Новак Джокович покинув Австралію. Про це повідомив міністр країни з питань імміграції, громадянства та культурного різноманіття Алекс Хоук у неділю, 16 січня. За даними Reuters, тенісист вилетів із Мельбурна до Дубаю.

Кількома годинами раніше федеральний суд в Австралії постановив, що через відсутність щеплень від коронавірусу спортсмен не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open) і має виїхати з країни. Таким чином суд відхилив апеляцію зірки світового тенісу на рішення Хоука щодо анулювання його візи. Основним аргументом Хоука було те, що присутність атлета у країні стане заохоченням для противників вакцинації на тлі найсильнішого спалаху захворюваності на COVID-19 в Австралії.

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Анулювання візи Джоковича визнано законним

Вердикт винесли три судді федерального суду, які визнали законність анулювання візи 34-річного серба. Головний суддя Джеймс Оллсоп зазначив, що ухвала врахувала законність і правомірність рішення міністра, а апеляцію, подану командою Джоковича, було взято до уваги. Оллсоп додав, що судді винесли вердикт одноголосно. Повне обґрунтування буде опубліковано найближчими днями, зазначив він.

Постанова про депортацію зазвичай також передбачає трирічну заборону на повернення до Австралії, уточнило AP.

"Вкрай розчарований рішенням про анулювання візи"

Сам тенісист заявив, що "вкрай розчарований" рішенням про анулювання візи, повідомляє австралійська газета The Age. Водночас він висловив надію, що зможе повернутися до занять тенісом та у майбутньому виступити на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу. З моменту прибуття Джоковича до Мельбурна 5 січня минуло 11 днів.

Раніше суд тимчасово скасував депортацію Джоковича

Влада Австралії на початку січня анулювала в'їзну візу Джоковича. Спортсмен не виконав необхідних вимог щодо антиковідних обмежень, пояснив тоді голова МОЗ Австралії Грег Хант. Дії австралійської влади викликали різку критику в Сербії. 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу відбудеться з 17 до 30 січня. Його організатори попередили, що взяти участь у змаганнях зможуть лише повністю щеплені від SARS-CoV-2 спортсмени, а також ті, хто перехворів на COVID-19 та одужав упродовж останніх шести місяців. До турніру буде допущено й тенісистів з медичним звільненням від вакцинації. Джокович напередодні поїздки до Австралії стверджував, що підпадає саме під цю категорію.

Дивитись відео 05:16

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