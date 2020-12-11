 Норвегія погрожує закрити свої води для рибалок з ЄС і Великобританії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2020

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Економіка

Норвегія погрожує закрити свої води для рибалок з ЄС і Великобританії

Затягування переговорів між Лондоном і Брюсселем гальмує й вирішення питання вилову риби, нарікають в уряді Норвегії.

Європейські рибалки можуть залишитися без риболовлі біля берегів Норвегії, архівне фото

Європейські рибалки можуть залишитися без риболовлі біля берегів Норвегії, архівне фото

Норвегія погрожує з 1 січня 2021 року закрити рибальство у своїх водах для суден під прапорами країн Євросоюзу та Великобританії, якщо Брюссель і Лондон не укладуть з Норвегією до кінця року торговельну угоду, що регулює цю сферу економічної діяльності.

Міністр риболовлі Норвегії Одд Еміль Інгебрігтсен у п'ятницю, 11 грудня, висловив у парламенті країни своє невдоволення тим, що через затягування переговорів між ЄС та Великобританією також сильно затримується ухвалення з Норвегією угод, які стосуються  риболовлі.

Якщо до кінця року не буде укладено угоду про риболовлю, води Норвегії будуть закриті для європейських та британських риболовельних суден, заявив Інгебрігтсен, інформує агенція AFP.

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Питання ловіння риби між Євросоюзом та Норвегією регулюється двосторонньою угодою від 1980 року. Вона дозволяє рибалкам з країн ЄС здійснювати вилов риби у водах Норвегії - й навпаки.  Через вихід Великобританії зі складу ЄС країна має укласти нові договори - окремо з Великобританією, й окремо - з ЄС. У вересні Норвегія погодила з Великобританією відповідний договір. Норвезьке море є важливим регіоном для риболовлі, особливо  для вилову оселедця й тріски.

Як відомо, з 1 січня 2021 року завершиться перехідний період після виходу Великобританії з ЄС. З цього моменту країна більше не буде частиною внутрішнього ринку та митного союзу ЄС. Регулювання вилову риби суднами під прапорами країн ЄС у британських водах є одним з проблемних питань у переговорах між Лондоном і Брюсселем, яке досі не вирішене. Сторони встановили неділю, 13 грудня, останнім днем для переговорів щодо майбутньої торговельної співпраці.

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