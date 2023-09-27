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Норвегія надасть Україні $92 млн гуманітарної допомоги

Олександр Куницький
27 вересня 2023 р.

Гроші призначені для надання життєво необхідної допомоги найбільш уразливим верствам населення.

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Українські прапори перед парламентом Норвегії в Осло
Українські прапори перед парламентом Норвегії в ОслоФото: Terje Pedersen/NTB/picture alliance

Уряд Норвегії виділив один мільярд норвезьких крон (понад 92 мільйони доларів) на гуманітарну допомогу Україні. Про це повідомляється на сайті норвезького уряду у вівторок, 26 вересня. Гроші будуть використані для допомоги найбільш уразливим верствам населення, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, йдеться по забезпечення цих людей прихистком, їжею, водою, засобами гігієни, доступом до освіти, медицини та психосоціальної підтримки, а також про захист від сексуального та гендерного насильства. 

"Цивільне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни Росії. Зусилля яких докладає український народ, аби протистояти щоденним нападам на мирних жителів та цивільну інфраструктуру, героїчні. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", - заявила міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Гуйтфельдт. 

Допомога надаватиметься через організації-партнери. Так, Організація Об'єднаних Націй (ООН) отримає 650 мільйонів норвезьких крон, зокрема і для Гуманітарного фонду для України. Ще 350 мільйонів отримає Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. 

Внесок Норвегії в Гуманітарний фонд для України, яким керує ООН, використовується і для надання ключової підтримки місцевим організаціям громадянського суспільства.

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Допомога Україні від Норвегії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія вже надала понад 3,5 мільярда норвезьких крон (близько 322 мільйонів доларів) гуманітарної допомоги для України та біженців у сусідніх країних. 

Влітку Норвегія оголосила, що збільшує військову підтримку України на 2,5 мільярда крон (239 мільйонів доларів) у 2023 році, що сукупно сягне 10 мільярдів крон (960 мільйонів доларів).

Збільшення бюджету допомоги відбуватиметься у рамках ухваленої раніше програми про військову та цивільну підтримку України в розмірі 15 мільярдів крон щорічно.

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