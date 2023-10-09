Нобелівську премію із економіки 2023 отримала Клаудія Голдін

Лауреаткою Нобелівської премії з економічних наук 2023 року стала американська економістка, професорка Гарвардського університету Клаудія Голдін. Нагороду їй присудили "за поглиблення нашого розуміння результатів роботи жінок на ринку праці", оголосила у понеділок, 10 жовтня, Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі.

Клаудія Голдін - історикиня економіки й фахівчиня з економіки праці, гендерних питань, професорка Гарвардського університету. У 1990 році Голдін стала першою жінкою, яка почала працювати на економічному факультеті Гарварду. Вона стала лише третьою жінкою-лауреаткою Нобелівської премії з економіки за всю історію її вручення.

Минулого року цю премію отримали три американських економісти - Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дибвіг за "дослідження банків і фінансових криз".

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Премія з економіки - єдина премія, яка не входить до п'яти оригінальних премій, заснованих за заповітом Альфреда Нобеля, який помер у 1896 році. Натомість вона була заснована завдяки пожертвуванню Шведського центрального банку в 1968 році. Уперше нагороду, яка офіційно називається Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, вручили в 1969 році.

Однак, як і у випадку з іншими нагородами, окрім Нобелівської премії миру, переможця визначає Шведська королівська академія наук, і пошук кандидатів відбувається за тією ж процедурою.

Як і всі інші премії, вона супроводжується золотою медаллю, дипломом і призовою сумою в 11 мільйонів шведських крон (близько 1 мільйона доларів), а лауреати отримують свої нагороди від короля Карла XVI Густава на пишній церемонії нагородження в Стокгольмі.

Минулого тижня у Стокгольмі й Осло оголосили переможців з решти нобелівських номінацій: медицини, фізики, хімії, літератури й лауреатки премії миру.

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