Три економісти США отримали Нобелівську премію з економіки

Нобелівську премію з економічних наук за 2022 рік присудили за "дослідження банків та фінансових криз".

Лауреатами Нобелівської премії з економічних наук 2022 року стали три американських економісти - Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дибвіг. Нагороду їм присудили за "дослідження банків і фінансових криз", оголосила у понеділок, 10 жовтня, Нобелівська комісія Шведської королівської академії наук у Стокгольмі.

На відміну від інших, премія з економічних наук була заснована не заповітом Альфреда Нобеля в 1895 році, а Центральним банком Швеції. Уперше нагороду, яка офіційно називається Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, вручили в 1969 році.

Інші лауреати премії

У 2021 році частину премії отримав американський науковець канадського походження Девід Кард за внесок у дослідження економіки праці. Другу половину премії отримали американці Джошуа Ангріст і Гвідо Імбенс "за внесок у методологію аналізу причинно-наслідкових зв'язків", яка нині широко використовується дослідниками, котрі працюють з даними спостережень.

У 2020 році Нобелівську премію з економіки отримали американські економісти зі Стенфордського університету Пол Мілгром і Роберт Вілсон за вдосконалення теорії аукціонів.

За весь час існування премії її лауреатами стали 89 людей, серед них лише двоє жінок. У 2009 році нагороду присудили американській економістці Еліонор Остром. У 2019 році її співвітчизниця Еліонор Дюфло разом із Абхіджітом Банерджі й Майклом Кремером отримали відзнаку за внесок у боротьбу з бідністю.

Читайте також: Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Минулого тижня у Стокгольмі й Осло оголосили переможців з решти нобелівських номінацій: медицини, фізики, хімії, літератури й лауреатів премії миру.

Розмір премії складає 10 мільйонів шведських крон - майже 34 мільйони гривень. Традиційно премії вручаються лауреатам на урочистій церемонії в грудні. Утім, у попередні роки заходи скасовували через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Центр громадянських свобод - що треба знати про лауреата Нобелівської премії миру з України?