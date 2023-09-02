  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаШвеція

Запрошення послу Росії на Нобелівську церемонію відкликали

Роман Губа | Віолетта Чайковська
2 вересня 2023 р.

Через бурхливу реакцію суспільства Фундація Нобеля змінила своє рішення покликати послів РФ, Білорусі та Ірану на церемонію нагородження в Стокгольмі.

https://p.dw.com/p/4VsVf
Нобелівська медаль
Нобелівська медальФото: picture-alliance/dpa/Scanpix Norway/B. Roald

Через реакцію громадськості Фундація Нобеля передумала запрошувати російських і білоруських послів на церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі. Про це вона повідомила на своєму сайті в суботу, 2 вересня.

Там пояснили, що хотіли запросити всіх послів, аби "якомога ширше поширювати цінності та ідеї, які відстоює Нобелівська премія". Як приклад наводиться торішній "чіткий політичний меседж" - нагородження правозахисників з України, Росії та Білорусі.

Водночас, як кажуть у фундації, сильна реакція в Швеції повністю затьмарила це послання. "Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток зі звичайної практики - не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі".

На церемонію в норвезькому Осло, де окремо вручається Нобелівська премія миру, будуть запрошені всі посли, йдеться в повідомленні.

Читайте також: Нобелівського лауреата Біляцького засудили в Білорусі на 10 років

Фундацію Нобеля розкритикували в Швеції та Україні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон "дуже здивувався" запрошенням фундацією на урочистості посла РФ. "Я цього не зробив би, якби відповідав за запрошення на церемонію нагородження, і я розумію, що це засмучує багатьох людей і у Швеції, і в Україні", - додав він. Декілька шведських партійних лідерів також заявили, що бойкотуватимуть церемонію, якщо на неї прийде російський посол.

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що "доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця - зусилля, які не призведуть до результату". Речник міністерства Олег Ніколенко вважає, що для Кремля "рішення фундації повернутися до business as usual" лише посилить відчуття безкарності.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - наголосив він.

Читайте також: "Путін зупиниться лише тоді, коли його зупинять" - нобелівська лауреатка Матвійчук

У Києві радіють "перемозі гуманізму"

Новину про перегляд Фундацією Нобеля свого рішення Ніколенко назвав "перемогою гуманізму". "Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - наголосив він у дописі в Facebook.

Нобелівськими преміями нагороджують 10 грудня в річницю смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля. Згідно з його заповітом, нагороди з фізики, хімії, медицини та літератури цього дня вручають в Стокгольмі, а Нобелівську премію миру - в Осло.

У Києві наполягають, що ізоляція Росії та Білорусі має продовжуватись до припинення війни в Україні.

Читайте також: Пацифістський рух Коцаби номінують на Нобелівську премію миру

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нобелівська медаль

Запрошення послу Росії на Нобелівську церемонію відкликали

Політика2 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Освіта1 вересня 2023 р.12 фото
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
external

Як працюють листоноші на війні

Як працюють листоноші на війні

Конфлікти1 вересня 2023 р.02:28 хв.
external

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Ігор Кондратюк про зрадників України та помилки влади

Культура1 вересня 2023 р.31:09 хв.
Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер (праворуч) і його заступник Губерт Айванґер

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Підозри в антисемітизмі: новий скандал у Баварії

Політика1 вересня 2023 р.
На головну сторінку