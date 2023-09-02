Запрошення послу Росії на Нобелівську церемонію відкликали

Через бурхливу реакцію суспільства Фундація Нобеля змінила своє рішення покликати послів РФ, Білорусі та Ірану на церемонію нагородження в Стокгольмі.

Через реакцію громадськості Фундація Нобеля передумала запрошувати російських і білоруських послів на церемонію вручення Нобелівських премій у Стокгольмі. Про це вона повідомила на своєму сайті в суботу, 2 вересня.

Там пояснили, що хотіли запросити всіх послів, аби "якомога ширше поширювати цінності та ідеї, які відстоює Нобелівська премія". Як приклад наводиться торішній "чіткий політичний меседж" - нагородження правозахисників з України, Росії та Білорусі.

Водночас, як кажуть у фундації, сильна реакція в Швеції повністю затьмарила це послання. "Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити торішній виняток зі звичайної практики - не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі".

На церемонію в норвезькому Осло, де окремо вручається Нобелівська премія миру, будуть запрошені всі посли, йдеться в повідомленні.

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Фундацію Нобеля розкритикували в Швеції та Україні

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон "дуже здивувався" запрошенням фундацією на урочистості посла РФ. "Я цього не зробив би, якби відповідав за запрошення на церемонію нагородження, і я розумію, що це засмучує багатьох людей і у Швеції, і в Україні", - додав він. Декілька шведських партійних лідерів також заявили, що бойкотуватимуть церемонію, якщо на неї прийде російський посол.

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що "доводити цінності гуманізму до Росії та Білорусі - сізіфова праця - зусилля, які не призведуть до результату". Речник міністерства Олег Ніколенко вважає, що для Кремля "рішення фундації повернутися до business as usual" лише посилить відчуття безкарності.

"Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі, російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", - наголосив він.

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У Києві радіють "перемозі гуманізму"

Новину про перегляд Фундацією Нобеля свого рішення Ніколенко назвав "перемогою гуманізму". "Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - наголосив він у дописі в Facebook.

Нобелівськими преміями нагороджують 10 грудня в річницю смерті шведського винахідника Альфреда Нобеля. Згідно з його заповітом, нагороди з фізики, хімії, медицини та літератури цього дня вручають в Стокгольмі, а Нобелівську премію миру - в Осло.

У Києві наполягають, що ізоляція Росії та Білорусі має продовжуватись до припинення війни в Україні.

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