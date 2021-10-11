Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США

Нобелівську премію з економіки розділять між собою троє економістів зі США. Лауреатів оголосила Шведська королівська академія наук у понеділок, 11 жовтня.

Американський науковець канадського походження Девід Кард отримає половину нагороди за внесок у дослідження економіки праці. Він аналізував, як зміни на ринку праці впливають на мінімальні зарплати, імміграцію і освіту.

Другу половину премії вручать американцям Джошуа Ангрісту і Гвідо Імбенсу "за внесок у методологію аналізу причинно-наслідкових зв'язків", яка нині широко використовується дослідниками, котрі працюють з даними спостережень.

Лауреати надали економічній науці "нові знання про ринок праці та продемонстрували, які висновки щодо причин та впливу може бути зроблено з експериментів у природніх умовах", йдеться у заяві королівської академії. "Їхній підхід було поширено й на інші галузі, й він здійснив революцію в емпіричних дослідженнях", - додали там.

Нобелівська премія з економіки

Нобелівська премія з економіки офіційно називається Премія Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля. Винахідник динаміту у своєму заповіті не згадував економіку, тому спершу серед нобелівських номінацій цієї галузі не було. Уперше нагороду вручили в 1969 році.

За весь час існування премії її лауреатами стали 86 людей, серед них лише двоє жінок. У 2009 році нагороду присудили американській економістці Еліонор Остром. У 2019 році її співвітчизниця Еліонор Дюфло разом із Абхіджітом Банерджі й Майклом Кремером отримали відзнаку за внесок у боротьбу з бідністю.

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У 2020 році Нобелівську премію з економіки отримали американські економісти зі Стенфордського університету Пол Мілгром і Роберт Вілсон за вдосконалення теорії аукціонів.

Нобелівський тиждень завершився

Минулого тижня у Стокгольмі й Осло оголосили переможців у решті нобелівських номінацій: медицини, фізики, хімії, літератури й лауреатів премії миру. Сума нагороди цьогоріч склала 10 мільйонів шведських крон. Це - приблизно 986 тисяч євро.

Традиційно премії вручаються лауреатам на урочистій церемонії в грудні. Утім, другий рік поспіль заходи скасовують через пандемію коронавірусу. Залишається імовірність лише вручення премії миру наживо в Осло. Остаточне рішення Нобелівський комітет оголосить у середині жовтня.

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