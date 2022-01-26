Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік

Уряд Німеччини прогнозує, що національна економіка зросте в 2022 році на 3,6 відсотка. Це на пів пункту менше, аніж було прогнозовано восени минулого року. Тоді прогнозувалося зростання на рівні 4,1 відсотка. Про це у середу, 26 січня, повідомив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у щорічному економічному звіті. За його словами, країна переживає "фазу наздоганяння", оскільки бореться з п'ятою хвилею пандемії коронавірусної хвороби.

Як повідомив Габек, у першому кварталі цього року економіка сильно постраждала через коронавірусні обмеження, особливо в сфері послуг. Міністр сподівається, що збільшення темпів вакцинації населення від коронавірусу дозволить стримати пандемію та покращити економічну ситуацію.

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У 2021 році економіка Німеччини зросла на 2,7 відсотка. Однак це менше, ніж сподівались експерти. У 2020 році економіка впала на 4,6 відсотка. Однією з ключових проблем уряду є висока інфляція, очікується подальше зростання споживчих цін через підвищення вартості енергоносіїв.

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Раніше, 19 січня, Федеральне статистичне відомство повідомляло: інфляція в Німеччині досягла максимального рівня майже за 30 років - ціни на товари та послуги зросли в грудні 2021-го в середньому на 5,3 відсотка порівняно груднем 2020-го, що є найвищим показником із 1992 року.