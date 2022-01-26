 Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 26.01.2022

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Економіка

Німецький уряд знизив прогноз економічного зростання на 2022 рік

Уряд Німеччини погіршив прогноз зростання економіки країни на 2022 рік на 0,5 відсоткових пункту. Економіка Німеччини страждає через коронавірус. Допомогти може зростання темпів вакцинації.

Контейнери в порту Гамбурга

Уряд Німеччини прогнозує, що національна економіка зросте в 2022 році на 3,6 відсотка. Це на пів пункту менше, аніж було прогнозовано восени минулого року. Тоді прогнозувалося зростання на рівні 4,1 відсотка. Про це у середу, 26 січня, повідомив міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у щорічному економічному звіті. За його словами, країна переживає "фазу наздоганяння", оскільки бореться з п'ятою хвилею пандемії коронавірусної хвороби. 

Як повідомив Габек, у першому кварталі цього року економіка сильно постраждала через коронавірусні обмеження, особливо в сфері послуг. Міністр сподівається, що збільшення темпів вакцинації населення від коронавірусу дозволить стримати пандемію та покращити економічну ситуацію.
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У 2021 році економіка Німеччини зросла на 2,7 відсотка. Однак це менше, ніж сподівались експерти. У 2020 році економіка впала на 4,6 відсотка. Однією з ключових проблем уряду є висока інфляція, очікується подальше зростання споживчих цін через підвищення вартості енергоносіїв.
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Раніше, 19 січня, Федеральне статистичне відомство повідомляло: інфляція в Німеччині досягла максимального рівня майже за 30 років - ціни на товари та послуги зросли в грудні 2021-го в середньому на 5,3 відсотка порівняно груднем 2020-го, що є найвищим показником із 1992 року.

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Докладно

Контейнери в порту Гамбурга

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