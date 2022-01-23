Німецька економіка втратила близько 350 млрд євро через пандемію

Пандемія завдала величезних збитків економіці ФРН за два роки. Втрати доданої вартості за час пандемії в Німеччині становлять близько 350 мільярдів євро, свідчить аналіз Інституту німецької економіки в Кельні (IW), уривки з якого в неділю, 23 січня, оприлюднило агентство dpa.

Згідно з експертною оцінкою IW, значна частка цих втрат належить до приватного споживання, що скоротилося, серед іншого, від локдаунів. Незважаючи на те, що ВВП Німеччини до кінця 2022 року може знову досягти того рівня, що був до початку пандемії, навіть у цьому випадку в економічній продуктивності залишатиметься "помітна лакуна", йдеться в аналітичній записці.

"Лише за умови сильного економічного зростання в найближчі кілька років стане можливим крок за кроком ліквідувати провали в доданій вартості та доходах, спричинені пандемією", - наголошується в документі.

Уряд розраховує на помірне зростання ВВП

Цього року уряд Німеччини розраховує на відносно невелике економічне зростання та збільшення ВВП на рівні до 3,6 відсотка. У 2021 році зростання ВВП склало 2,7 відсотка, що було покращенням порівняно з провалом 2020 року, нагадує dpa.

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Інфляція досягла майже 30-річного максимуму

Раніше, 19 січня, Федеральне статистичне відомство повідомляло: інфляція в Німеччині досягла максимального рівня майже за 30 років - ціни на товари та послуги зросли в грудні 2021-го в середньому на 5,3 відсотка порівняно груднем 2020-го, що є найвищим показником із 1992 року.

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Європа та COVID: від скасування обмежень до повернення локдауну Болгарія повернулася до локдауну через COVID У Болгарії, де тільки 20 відсотків людей повністю вакциновані від коронавірусу, пандемія, схоже, далека від завершення. Країна зіштовхнулася з новим стрімким злетом числа інфекцій, викликаним поширенням дельта-варіанту. У відповідь на це влада знову запровадила комендантську годину, розпорядилася закрити нічні клуби, скоротили місткість кінотеатрів, ресторанів і заходів на відкритому повітрі. Автор: Монір Ґаеді, Валерій Сааков

