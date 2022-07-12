Німецькі ліберали пропонують спростити переслідування за воєнні злочини в Україні

Німецька Вільна демократична партія (ВДП) пропонує розширити повноваження генпрокурора ФРН щодо переслідування відповідальних за злочини, скоєні під час російської агресії в Україні. Про це, як повідомляє у вівторок, 12 липня, агентство dpa, заявив Штефан Томе (Stephan Thomae), який керує справами фракції ВДП у Бундестагу.

Томе нагадав, що генпрокурор ФРН вже має право розслідувати грубі порушення міжнародного кримінального законодавства, такі як воєнні злочини та геноцид, навіть якщо вони не мають жодного зв'язку із Німеччиною. Але "у випадку надто явного порушення, яке вчиняє Росія проти України, а саме агресії, у генерального прокурора поки що зв'язані руки", заявив депутат.

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Відповідно до першого параграфа кодексу злочинів проти міжнародного кримінального права, який діє у Німеччині, переслідування за агресію можливо лише у випадку, якщо підозрюваний є громадянином ФРН, або якщо дії направлено проти Німеччини. "Таке обмеження сфери правозастосування незрозуміле. Адже злочин агресії є серед основних порушень міжнародного кримінального права, переслідування за яке відповідає інтересам людства як такого", - зазначив Штефан Томе.

Він підкреслив, що подібна зміна німецького законодавства не стала б спеціальним "законом проти Путіна", але, незалежно від факту війни в Україні, призвела б до "справжнього прогресу в міжнародному праві".

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