 Німецька поліція радить не поспішати виказувати сусідів на Різдво | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

Німецька поліція радить не поспішати виказувати сусідів на Різдво

Німцям не варто одразу інформувати поліцію про можливі порушення сусідами протиепідемічних обмежень під час Різдвяних свят. Спершу варто розібратися, чи справді є таке порушення, кажуть у профспілці поліції.

Поліція контролює дотримання протиепідемічних заходів у Ганновері

Поліція контролює дотримання протиепідемічних заходів у Ганновері

Німецька профспілка поліції (GdP) радить жителям країни під час різдвяних свят не поспішати повідомляти правоохоронцям про кожне можливе порушення протиепідемічних заходів. Йдеться зокрема про порушення обмежень на максимально допустиму кількість осіб, котрим дозволяється збиратися разом для святкувань.

"Я б спочатку сам пішов до сусідів і - якщо там справді забагато людей - попрохав би їх дотримуватися правил", - сказав Йорґ Радек (Jörg Radek), заступник голови профспілки поліції у коментарі виданню Süddeutschen Zeitung, опублікованому у вівторок, 22 грудня.

"Не завжди слід одразу викликати поліцію. Ця пандемія також вимагає від усіх нас певної громадянської мужності", - зауважив Радек. Поліція не буде "без підстав і попередження ходити з оселі в оселю і рахувати, скільки людей сидять за столом", наголосив він. "Так не можна. Адже це стало б порушенням права на недоторканність житла. Але якщо ми отримаємо прямі вказівки на те, що десь порушуються правила, то ми це перевіримо", - зазначив Радек.

Нагадаємо, з 16 грудня в ФРН діє так званий "жорсткий" локдаун. У рамках накладених обмежень зустрічатися під час локдауну можна максимально п'ятьом людям із двох домогосподарств. Утім, в більшості федеральних земель ці обмеження дещо послаблять на час святкування Різдва - з 24-го по 26 грудня, однак лише для кола найближчих родичів. Водночас деякі федеральні землі вирішили не послаблювати обмеження і під час Різдва.

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