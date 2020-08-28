 Поліція Берліна припинила марш протесту проти карантинних обмежень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

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Поліція Берліна припинила марш протесту проти карантинних обмежень

У Берліні поліція не дозволила провести марш протесту проти карантинних обмежень через недотримання соціальної дистанції та відсутність масок у переважної більшості учасників.

Учасники акції протесту в Берліні, які зібралися на марш проти карантинних обмежень

Учасники акції протесту в Берліні, які зібралися на марш проти карантинних обмежень

У центрі Берліна на демонстрацію проти запроваджених урядом карантинних обмежень у суботу, 29 серпня, зібралися близько 18 тисяч осіб. Учасники демонстрації збиралися провести марш протесту від Бранденбурзьких воріт і вулиці Унтер-ден-Лінден. Вони скандували гасло "Спротив ", а в руках тримали плакати та транспаранти з надписами зокрема "Зупиніть коронабезумство" та "Припиніть коронадиктатуру", повідомляє агенція dpa.

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Деякі протестувальники несли фотографії канцлерки Німеччини Анґели Меркель (Angela Merkel), віцеканцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), міністра економіки Петера Альтмаєра (Peter Altmaier) та прем'єра Баварії Маркуса Зедера (Markus Söder), які були вдягнені у тюремну робу з надписом "Винний".

Учаники акції протесту в Берліні

Учаники акції протесту в Берліні

На демонстрацію пришли також представники праворадикальних рухів і організацій. Вони несли прапори з зображенням германського імперського орла, були одягнені в футболки з символікою ультраправих. Серед учасників були помічені прихильники так званої "Донецької народної республіки", президента РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа.

Серед учасників акції протесту в Берліні були помічені прихильники ДНР

Серед учасників акції протесту в Берліні були помічені прихильники "ДНР"

Запланований марш не відбувся через заборону поліції. Спершу правоохоронці зробили умовою продовження акції протесту носіння масок її учасниками, пояснивши це тим, що вони не дотримувалися соціальної дистанції, і переважна більшість протестувальників прийшли без масок. У свою чергу, протестувальники жалілися, що через блокування правоохоронцями вони не мали змоги дотримуватися соціальної дистанції.

Учасники акції протесту у Берліні

Учасники акції протесту у Берліні

Після тривалих переговорів з організаторами акції протесту, поліція заявила, що маршу не буде і закликала протестувальників розійтися.

Учасники акції протесту проти карантинних обмежень у Берліні

Учасники акції протесту проти карантинних обмежень у Берліні

"Нажаль, інших варіантів не залишається", - повідомила поліція Берліна у Twitter. 

Тим часом у другій половині дня біля Колони Перемоги в Берліні триває ще один мітинг противників карантинних обмежень, повідомляє перший канал німецького телебачення.

Нагадаємо, 26 серпня у Берліні заборонили проведення масштабної демонстрації противників обмежувальних заходів, запроваджених у Німеччині через епідемію коронавірусної хвороби. Заборонили й менші за заявленою кількістю учасників акції, що мали відбутися в столиці Німеччини також 29 серпня.

Утім, згодом суд скасував цю заборону. Судді дозволили провести цю демонстрацію, але за дотримання умов, які би запобігли поширенню коронавірусу.

 

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