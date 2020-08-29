Тисячі людей зібралися на акцію проти коронавірусних обмежень у Берліні

У Берліні у суботу, 29 серпня, на акцію проти обмежень, запроваджених через COVID-19, зібралися майже 18 тисяч людей, повідомила поліція столиці Німеччини. Крім того, прибувають нові учасники. Протестувальники запланували провести ходу на знак протесту проти коронавірусних обмежень в Німеччині, а після неї велику демонстрацію.

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Поліцейські багаторазово вимагали від учасників дотримуватися дистанції або вдягати маски. Вони також наголосили, що хода може відбуватися лише за умови дотримання протиепідемічних правил.

Утім, за даними правоохоронців, учасники проігнорували вимоги поліції. Як наслідок, поліція Берліна повідомила, що їй не залишається нічого іншого, окрім як припинити акцію. Поліцейські закликали протестувальників розійтися.

Нагадаємо, 26 серпня у Берліні заборонили проведення масштабної демонстрації противників обмежувальних заходів, запроваджених у Німеччині через епідемію коронавірусної хвороби. Заборонили й менші за заявленою кількістю учасників акції, що мали відбутися в столиці Німеччини також 29 серпня.

Утім, згодом у суді було скасовано цю заборону. Суд дозволив провести цю демонстрацію, але за дотримання певних умов.

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