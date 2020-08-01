Суд Берліна скасував заборону акції протесту проти карантинних обмежень

Адміністративний суд Берліна у п'ятницю, 28 серпня, скасував заборону поліції на проведення у суботу масової демонстрації противників карантинних обмежень. Про це повідомила пресслужба суду. У ній уточнили, що демонстрація із 22,5 тисячами заявлених учасників може відбутися, але за дотримання певних умов. Це рішення може бути оскаржене. У поліції вже заявили, що подадуть апеляцію у вищий адміністративний суд, передає агенція dpa.

Як повідомлялося, поліція Берліна у середу, 26 серпня, заборонила проведення масштабної демонстрації противників обмежувальних заходів, запроваджених у Німеччині через епідемію коронавірусної хвороби. Заборонили й менші за заявленою кількістю учасників акції, що мали відбутися в столиці Німеччини також 29 серпня.

Як зазначав тоді міністр внутрішніх справ Берліна Андреас Ґайзель (Andreas Geisel), рішення ухвалене через очікування масових порушень чинних норм гігієни та дистанціювання. Акції 1 серпня у Берліні показали, що їхні учасники свідомо не дотримувалися встановлених норм, додав міністр.

Натомість суд вирішив, що прогноз поліції Берліна щодо небезпеки демонстрації для громадського здоров'я недостатньо обґрунтований. Судді вказали на те, що організатори акції протесту запропонували концепт, за допомогою якого вони обіцяють запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

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Нагадаємо, 1 серпня в Берліні відбулася масштабна демонстрація противників карантинних обмежень, в якій взяли участь десятки тисяч людей, а також великий мітинг. Поліція була змушена достроково припинити обидві акції через порушення учасниками чинних норм гігієни та дистанціювання.