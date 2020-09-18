 У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2020

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Новини

У Німеччині понад 350 силовиків підозрюють у правому екстремізмі

Документ, опублікований виданням Welt am Sonntag, свідчить - у правому екстремізмі в німецьких силових відомствах підозрюють більше 350 осіб.

Бійці спеціального загону німецької поліції SEK

Бійці спеціального загону німецької поліції SEK

Федеральне відомство із захисту конституції (BfV) Німеччини підозрює в правому екстремізмі понад 350 співробітників німецьких правоохоронних відомств. Про це в неділю, 27 вересня, пише видання Welt am Sonntag із посиланням на конфіденційний звіт BfV, який потрапив до рук журналістів.

У виданні зазначають, що документ стосується часового проміжку з січня 2017 року до кінця березня 2020 року. Він містить результати опитувань у Федеральній розвідувальній службі (BND), військовій контррозвідці, Федеральній кримінальній службі, Федеральній поліції та поліцейських відомствах 16 земель Німеччини, а також контррозвідувальних службах. Разом узяті, ці структури налічують у своїх лавах близько 300 тисяч співробітників.

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Гессен у центрі уваги

Найбільшу кількість підозр у серед федеральних земель зафіксовано при цьому у Гессені. У міністерстві внутрішніх справ цієї землі Welt am Sonntag цю ситуацію пояснили тим, що вже близько двох років місцеві правоохоронці ведуть інтенсивні розслідування в цій сфері.

Зокрема, в цій федеральній землі за три останні роки було проведено 59 перевірок. У 50 випадках вони призвели до дисциплінарних покарань, при цьому 29 з них було припинено. А у 11 випадках це призвело до звільнень чи відмові в призначенні на певні посади.

Скандали з правими радикалами у поліції

В останні місяці у Німеччині відбулося вже декілька скандалів, пов'язаних із звинуваченнями правоохоронців у правому екстремізмі. Так, у Північному Рейні-Вестфалії було викрито екстремістську групу поліцейських, об'єднану спільними чатами у мессенджерах. Минулої п'ятниці одного співробітника поліції Лейпцига також звинуватили у поширенні "правоекстремістських та расистських висловів" у чаті.

Звіт про стан справ у цій сфері мав бути опублікований у жовтні, пише Welt am Sonntag. Саме підготовкою цього звіту міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) пояснив відсутність потреби у науковому дослідженні расизму у поліції, яке на тлі останніх скандалів почали вимагати політики. Також міністр раніше відкинув звинувачення у "системному расизмі", які лунали на адресу поліції.

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