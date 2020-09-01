Правоекстремістська пропаганда: поліція ФРН проводить розслідування у своїх лавах

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія більше 200 поліцейських в середу, 16 вересня, провели спецоперацію щодо перевірки своїх колег, які підозрюються в розповсюдженні правоекстремістської ненависті через чат-групи. Проведені обшуки в 34 відділеннях поліції і приватних квартирах, повідомив глава земельного МВС Герберт Ройль (Herbert Reul). Він зазначив, що в групах чату публікувалася "огидна і мерзенна пропаганда".

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Під час перевірки цілого поліцейського відділу в місті Мюльгайм-ан-дер-Рур в чат-групах месенджера WhatsApp було виявлено понад сто файлів із зображеннями Адольфа Гітлера, нацистської свастики, військових прапорів "третього рейху", а також фіктивне зображення біженця в газовій камері концтабору.

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"Ганьба для поліції Північного Рейну-Вестфалії"

За словами Герберта Ройля, щодо 11 поліцейських проводиться розслідування за підозрою в поширенні національної ненависті та іншими статтями. Відносно 29 поліцейських розпочато дисциплінарні процедури, вони тимчасово відсторонені від служби.

Ройль назвав висунуті проти поліцейських звинувачення "ганьбою для поліції Північного Рейну-Вестфалії". "Правим екстремістам і неонацистам немає абсолютно ніякого місця в поліції Північного Рейну-Вестфалії", - сказав він і додав, що доручив своєму представникові підготувати доповідь про ситуацію з правим екстремізмом в поліції.

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