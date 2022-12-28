  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра Кулеби
Німецькомовні газети не оминули увагою пропозицію Дмитра КулебиФото: Marcus Friedrich/Zoonar/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Преса про "мирний саміт": від схвалення до скепсису

Євген Тейзе
1 год. тому

Низка оглядачів на шпальтах німецькомовних друкованих видань прокоментували ініціативу Києва провести в рамках ООН "мирний саміт". Відгуки сягають від схвальних до відверто скептичних.

https://p.dw.com/p/4LVJR

Уряд Німеччини привітав ідею міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби провести міжнародну мирну конференцію, назвавши "слушною" і "корисною" будь-яку пропозицію, покликану покласти край російській загарбницькій війні. Водночас, речник німецького МЗС у середу, 28 грудня, висловив сумнів у перспективності мирних ініціатив з огляду на позицію Росії. "Росія не демонструє жодних сигналів того, що вона готова відмовитися від цілей війни, які вона поставила перед собою раніше", - заявив речник на пресконференції у Берліні. Цей коментар загалом відповідає лейтмотиву відгуків про ідею Дмитра Кулеби в німецькомовній пресі.

Серед скептиків щодо озвученої Кулебою ініціативи, зокрема, і політичний оглядач впливового німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung:

"Пропозиції про переговори, які цими днями лунають і від Києва, і від Москви, навряд чи можна сприймати всерйоз. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пропонує провести мирну конференцію в рамках ООН, але й сам не розраховує, що Росія братиме у ній участь. Прямі перемовини він ставить у залежність від того, що Росія перед тим має постати перед воєнним трибуналом. Це так само нереалістично, як і умови, висунуті російським міністром закордонних справ Лавровим для припинення конфлікту - зокрема, визнання нещодавно анексованих областей України. По суті обидві сторони продовжують озвучувати свої максимальні вимоги. Реалістичного шляху до припинення вогню не спостерігається. Україні закидати щось з цього приводу не видається можливим - ні з моральної точки зору, ні з точки зору міжнародного права. Народ, який зазнав нападу, має сам вирішувати, як довго і за що він хоче боротися."

Видання Hannoversche Allgemeine Zeitung бачить ініціативу у питанні мирного врегулювання нині на українській стороні:

"Попри всі протиріччя не можна впускати жодної спроби вести розмову з Москвою. Це буде на користь і Україні, адже сам Кулеба заявив, зокрема, що мета перемогти у війні з Росією передбачає і дипломатичні ініціативи. Те, що Україна хоче віддати це в руки інших, абсолютно закономірно. Це пов'язано і з переговорною позицією України, яка нині є більш сприятливою, ніж на початку війни. Хоча вона і зазнає постійних виснажливих ударів бомбами і ракетами, Україна завдяки масштабній західній підтримці нині виступає якоюсь мірою з позиції сили. Це перевага, яку не можна недооцінювати."

Коментар у Kölner Stadt-Anzeiger переконує, що без мирних перемовин не обійтися:

"Вочевидь цією ініціативою Україна хоче збільшити міжнародний дипломатичний тиск на Москву і, можливо, заохотити треті держави, щоб ті порозмовляли з Москвою. Про те, що переговори з Росією в принципі можливі свідчить зернова угода, а також процес обміну полоненими. Наскільки зрозумілим не було би бажання України покарати винних у брутальній російській агресії, настільки ж зрозумілим є і те, що мирного рішення без Москви не буде. Захід має підтримати ініціативу Кулеби й не залишити невикористаним жодного шансу розпочати переговори, а Німеччина мала би відіграти у цьому провідну роль з-поміж країн Європи", - вимагає оглядач Kölner Stadt-Anzeiger.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance

Neue Zürcher Zeitung натомість не приховує скепсису:

"Якщо сторони у війні не зацікавлені у мирних перемовинах, вони озвучують нереалістичні вимоги. Це гра у "мегафонну дипломатію", яку Україна і Росія нині доводять до перфекціонізму, намагаючись виставити іншого в очах світової спільноти "крайнім". До цієї категорії належить пропозиція українського міністра закордонних справ провести у лютому "саміт миру" за посередництва ООН. (…) Ідея саміту - мертвонароджена. Утім, можливо, її втілення і не є головною метою пропозиції Кулеби. Імовірно, йому більше йшлося про те, аби протиставити щось московській "мирній пропаганді", яку останнім часом бездумно поширюють і міжнародні ЗМІ. "Не ми відмовляємося від перемовин, а вони", - наводить слова Володимира Путіна швейцарське видання й далі нагадує, що Москва відмовляється від будь-яких перемовин, які не передбачають визнання анексії чотирьох українських областей і Криму.

"Перемовини з точки зору Москви можуть слугувати хіба що легітимації цих загарбань", - констатує Neue Zürcher Zeitung і веде далі: "За лаштунками західні уряди лагідно тиснуть на Київ, аби той відмовився від максимальних вимог. Водночас вони знають, наскільки погані перспективи перемовин: на Москву у них немає важелів впливу, Київ вони не можуть і не хочуть наражати на загрозу жахливої з геополітичної точки зору капітуляції, якою, імовірно, обернулося би припинення допомоги. Теоретично можливі заклики до компромісів були би рівнозначними вимогам територіальних поступок з боку Києва. Партнери жодним чином не змогли би виправдати вимоги з такими наслідками, а для українського уряду приставати на такі вимоги було би політичним суїцидом", - підсумовує NZZ.

Читайте також: Глава Мюнхенської конференції підтримав ідею Києва щодо мирного саміту

Про питання територіальних поступок говорить і оглядач Welt Крістоф Шлітц (Christoph B. Schiltz). Він вважає запропоновану Кулебою конференцію "першим кроком до мирних переговорів з Росією", до яких, на його думку, рано чи пізно призведе патова ситуація на полі бою. "Глобальна помилка стосовно України сталася ще 2008 року. Всупереч вимогам Вашингтона і Лондона, Києву не запропонували членство у НАТО. Цьому завадили канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) і французький президент Ніколя Саркозі. Обоє воліли продовжувати привабливі ґешефти з Москвою і боялися, що вступ України до НАТО спровокує Путіна. При цьому членство України в Альянсі унеможливило би війну, яка розпочалася 14 років потому. Тепер залишається лише мінімізувати наслідки цієї епохальної помилки. Прямим текстом: Імовірно, вже наступного року будуть перемовини, результатом яких стане зменшена у розмірах Україна", - карколомно прогнозує Крістоф Шлітц з Welt.

Не бачить у майбутньому альтернативи перемовинам між Києвом і Москвою й оглядач Mitteldeutsche Zeitung з міста Галле. "Своїм указом про часткову мобілізацію у вересні Путін продемонстрував, що він готовий зробити гарматним м'ясом для війни ще сотні тисяч молодих росіян. Якими би не були протиріччя, беззастережно засуджуючи російський напад, не можна не скористатися будь-яким шансом розпочати перемовини з Москвою або продовжити їх. Це пішло би на користь і Україні", - зазначає Mitteldeutsche Zeitung.

Зброя для України: тиск на Німеччину зростає

DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Зеленський у Верховній Раді (фото з архіву)

Зеленський звернувся зі щорічним посланням до Верховної Ради

Політика44 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Протести в Ірані

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Репресії чи реформи: що чекає на Іран у 2023 році?

Політика5 год. тому
Графіті митця Braga Last1 у французькому Кале, де отаборилося близько двох тисяч нелегалів, які хочуть потрапити до Великобританії

Що зміниться у міграційній політиці ЄС в 2023 році

Що зміниться у міграційній політиці ЄС в 2023 році

Політика8 год. тому
Deutschland Landwirtschaft l abgeernteten Weizenfeld in Nordrhein-Westfalen

Фермери житниці Європи у біді

Фермери житниці Європи у біді

Економіка27 грудня 2022 р.
external

Бахмут перед Новим роком: ЗСУ тримають оборону

Бахмут перед Новим роком: ЗСУ тримають оборону

Конфлікти27 грудня 2022 р.03:48 хв.
Російські військові Михайло Іванов, Руслан Колєсніков, Максим Вольвак, Валентин Бич, яких український суд визнав винними у порушенні законів та звичаїв війни

Як російських військових судили за катування учасників АТО

Як російських військових судили за катування учасників АТО

Конфлікти27 грудня 2022 р.
external

Як українські авіакомпанії виживають під час війни

Як українські авіакомпанії виживають під час війни

Економіка27 грудня 2022 р.07:43 хв.
На головну сторінку