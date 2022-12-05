Німецький концерн RWE вимагає компенсацій від "Газпрому"

RWE стала вже другою німецькою компанією, яка вимагає компенсації від "Газпрому". Раніше аналогічний розгляд вже ініціювала енергокомпанія Uniper - найбільший імпортер газу в країні.

Німецький енергетичний концерн RWE ініціював арбітражний розгляд проти російського "Газпрому" у зв'язку з недопоставками газу. Про це повідомило видання Handelsblatt, пізніше цю інформацію підтвердив представник концерну агенції Reuters.

Як зазначає Reuters, частка RWE у постачанні російського газу була досить низькою: до 2023 року вона складала еквівалент 15 ТВт-год. З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну цей показник скоротився до 4 ТВт-год.

"У разі повного припинення поставок, за нашими підрахунками, заміна решти 4 ТВт-год може коштувати щонайменше додаткових 400 мільйонів євро", - писав у червні аналітик Stifel Research Мартін Тессьє.

За даними Handelsblatt, конфіскована у "Газпрому" компанія Gazprom Germania, яка змінила назву на Sefe, вивчає можливість висунення претензій зі свого боку.

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RWE стала вже другою німецькою компанією, яка вимагає компенсації від "Газпрому". Раніше аналогічний розгляд вже ініціювала енергокомпанія Uniper - найбільший імпортер газу в країні.

Компанії RWE і Uniper мали чинні контракти з "Газпромом", згідно з якими здійснювалися поставки фіксованого об'єму газу. Але з вересня РФ не постачає газ по газогону "Північний потік", а 26 вересня в Балтійському морі сталися вибухи на обох нитках "Північного потоку" й на одній з ниток "Північного потоку - 2", які зруйнували газогони. Розслідування засвідчило, що це сталося унаслідок диверсії.

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Мільярдні збитки Uniper

Концерн Uniper постачає газ та електроенергію таким великим клієнтам, як міські електростанції та промислові підприємства. Упродовж багатьох років він отримував природний газ із Росії, але тепер змушений закуповувати його на світових ринках за набагато вищою ціною.

"Одні тільки витрати на закупівлю газу в альтернативних продавців уже обійшлися Uniper в 11,6 мільярда євро, і до кінця 2024 року ці витрати тільки зростатимуть", - заявляв голова Uniper Клаус-Дітер Маубах (Klaus-Dieter Maubach).

На початку листопада Uniper повідомив про гігантські збитки на суму 40 мільярдів євро лише за перші дев'ять місяців поточного року. Через фінансові проблеми він отримав від уряду Німеччини багатомільярдну допомогу, але її виявилося недостатньо, тому Берлін вирішив націоналізувати це підприємство.